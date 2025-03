‘Zondag overwegend bewolkt, komende week volop zon’

Foto: Joris van Tweel

Na een aantal frisse en bewolkte dagen keert in de aanstaande werkweek de zon weer terug. Aan het einde van de week zijn temperaturen van rond de 15 graden mogelijk.

Zondag begint de dag aanvankelijk met zon, maar weldra krijg de bewolking de overhand. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting loopt de maximumtemperatuur op naar zo’n 7 of 8 graden. In de nacht naar maandag zijn er heldere perioden en daalt de temperatuur tot onder het vriespunt, -1 of -2 graden.

Op maandag krijgt de zon alle ruimte. Door een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting voelt het nog wel fris aan. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 7 graden. Ook op dinsdag en woensdag is er volop zon. Waar het op dinsdag zo’n 10 graden wordt, kan het op woensdag al 12 of 13 graden worden. Op donderdag wordt het met 15 graden nog wat warmer. In de nachten is er aanvankelijk kans op lichte vorst, maar gedurende de week blijft de temperatuur ’s nachts boven het vriespunt.