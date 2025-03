‘Zondag kans op een bui, komende dagen wisselend bewolkt’

Het stralende voorjaarsweer van de afgelopen dagen wordt ingeruild voor een bewolkter weertype waarbij er af en toe een bui valt. De temperatuur ligt de komende dagen rond de normale waarden voor deze tijd van het jaar.

Zondag begint wisselend bewolkt waarbij de zon zich zo nu en dan laat zien maar er ook de kans is op een bui. Later in de middag verdwijnen de buienkansen. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting ligt de maximumtemperatuur rond de 13 of 14 graden. In de nacht van zondag op maandag is er veel bewolking. Het blijft dan droog. Bij heldere momenten kan het afkoelen tot zo’n 5 of 6 graden.

Op maandag wisselen zon en bewolking elkaar af. In de ochtend kan er een buitje vallen. Het wordt 11 of 12 graden. Op dinsdag verandert er weinig aan het weerbeeld. Overdag wisselen zon en bewolking elkaar af, in de avond neemt de buienkans toe. Dan wordt het 11 of 12 graden, wat normale temperaturen zijn voor de tijd van het jaar.