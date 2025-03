‘Zondag bewolkt, komende dagen veel zon’

Foto: Joris van Tweel

De zon krijgt in de nieuwe werkweek veel ruimte. Op woensdag kan het mogelijk 16 of 17 graden worden.

Zondag begint de dag bewolkt. Verspreid over dag vallen er buien. Tussen de buien door kan de zon zich laten zien. De wind is krachtig en komt uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5. Het wordt 10 of 11 graden. In de avonduren is het door. De nacht naar maandag verloopt helder waarbij de minimumtemperatuur rond de 5 graden komt te liggen.

Op maandag wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft droog. Bij niet al te veel wind wordt het 12 graden. Op dinsdag en woensdag krijgt de zon alle ruimte. Op dinsdag wordt het 13 graden, op woensdag kan het mogelijk 16 of 17 graden worden.