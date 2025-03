Zonaanbidders genieten met volle teugen bij Dudok aan het Diep van warme lentedag

Foto: Joaquin Lo Sie Sen (112 Groningen)

Met 20,7 graden werd deze vrijdag het warmterecord geëvenaard bij het weerstation van het KNMI in Eelde. Dat was in Groningen goed merkbaar, onder meer aan het nieuwe Dudok aan het Diep.

Het warmterecord van 1938 in Eelde stond, net als vandaag, op 20.7 graden. Landelijk gingen de records er wel aan: in De Bilt werd het net na het middaguur 20,4 graden, 0.1 graad meer dan in 1938. Ook het landelijke record voor 21 maart, wat stond op 20,8 graden, werd op verschillende plekken in Nederland verbroken.

Bij het net geopende Dudok aan de Turfsingel was het door deze mooie warme dag heel druk. Veel mensen genoten van een drankje en de zon. Ook de komende dagen is de nieuwe zomerplek waarschijnlijk goed gevuld, want het warme weer blijft tot en met maandag in onze buurt. Alleen zondag in de loop van de dag zou er een bui kunnen vallen. Na maandag gaat het kwik waarschijnlijk weer een paar graden omlaag en later in de week zou er meer neerslag kunnen vallen.