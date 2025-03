Zomertijd in de natuur: “Wees de komende dagen extra alert als je de weg opgaat”

Automobilisten doen er volgens natuurbeheerders de komende dagen verstandig aan om extra alert te zijn als ze ’s ochtends de weg opgaan. De reden is dat dieren geen zomertijd kennen.

In de nacht van zaterdag op zondag is de zomertijd ingegaan. Om 02.00 uur werd de klok een uur vooruitgezet. Dit betekent dat het in de avond een uur langer licht blijft. “Niet alleen wij merken het effect van de zomertijd, ook de natuur moet zich aanpassen. Alleen gaat dit iets minder soepel omdat dieren geen zomertijd kennen. Zij leven volgens hun biologische klok”, stelt een boswachter.

“Kans op een onverwachte ontmoeting met een dier is groter”

Wat het precies betekent? “Waar het afgelopen week om 06.00 uur nog rustig was, is het door het verzetten van de tijd nu ineens veel drukker op de weg. De kans op een onverwachte ontmoeting met een dier is nu veel groter. Met name reeën zullen zich moeten aanpassen aan het nieuwe ritme van de mens. Ze hebben geen idee van de zomertijd en dat maakt het lastig voor hen om te beoordelen wanneer ze een weg over kunnen steken.”

“Pas je snelheid aan”

Volgens de boswachter kunnen overal wilde dieren aanwezig zijn: langs de rand van een bos of op minder verlichte wegen. “Dieren zijn vaak niet alleen; ze kunnen in groepen oversteken. Het advies is daarom om alert te blijven. Pas je snelheid aan en hou rekening met het feit dat een dier de weg op kan komen.” Op 26 oktober gaat de wintertijd weer in, waarmee we dan weer teruggaan naar de standaardtijd.