Zes wijken krijgen een metamorfose: ”We willen de wijken een nieuwe impuls geven”

Foto: Ruben Feiken

De gemeente gaat de wijken Vinkhuizen, Selwerd, De Hoogte/Indische Buurt, Beijum, Lewenborg en de Wijert aanpakken. De meeste huizen in deze wijken zijn van net na de oorlog en zijn toe aan vernieuwing. Dit doet de gemeente onder de noemer: ”Wijkvernieuwing op zijn Gronings”.



Zes jaar na de start van de wijkvernieuwing is de gemeente nog steeds druk bezig om de noordelijke wijken en De Wijert aantrekkelijker te maken. De plannen voor de wijkvernieuwing werden woensdagmiddag gepresenteerd. Zo wordt bijvoorbeeld in Lewenborg het winkelgebied aangepakt, in Selwerd zullen woningen vernieuwd worden en Vinkhuizen wordt aangesloten op het Warmtenet. Het zijn vergaande plannen van de gemeente om de wijken nieuw leven in te blazen. Op deze manier hoopt wethouder Rik van Niejenhuis dat winkels en cafés zich weer sneller in de wijk zullen vestigen.

De gemeente heeft voor de plannen structureel jaarlijks 5,1 miljoen euro voor vrijgemaakt, doet een beroep op subsidies en kijkt of de plannen aansluiten bij de plannen Nij Begun. Wethouder Van Niejenhuis zegt ook dat de huidige bewoners zich geen zorgen hoeven te maken over het verdwijnen van hun woning: ”We willen de bewoners die er nu al wonen behouden en hebben contact met de woningbouworganisaties over het vernieuwen van de panden. We willen de sociale huur in deze wijken behouden”.