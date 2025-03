Zelf een Koploper naar Zwolle besturen? “Dat je rijdt met een beest van een trein, wauw”

In Train Sim World 5 kun je zelf in een Koploper van Groningen naar Zwolle rijden. Foto: Rob

Zelf een Koploper of een SNG Sprinter besturen? Sinds deze week kan het in de game Train Sim World 5. Rob is fervent speler van het spel en kon niet wachten tot de uitbreiding met de Nederlandse route werd uitgebracht.

Hoi Rob! We hebben het over een uitbreiding van het spel dat sinds afgelopen dinsdag gedownload kan worden…

“Maandagavond vond er op de accounts van Dovetail, de ontwikkelaar van het spel, een preview plaats. Dat zag er al heel goed uit. Maar voor ik zelf in de cabine kon klimmen, moest ik wachten tot dinsdagavond 18.00 uur. Dus dat moment heb ik wel even afgewacht, en door regelmatig op vernieuwen te klikken, kon ik het vrij snel downloaden. De download viel mij qua grootte ook mee. Het ging om zo’n 8 gigabyte. Uiteindelijk kon ik om 18.15 uur beginnen.”

Voor de mensen die dit spel niet kennen. Wat is Train Sim World 5?

“Het is een titel met een rijke geschiedenis. Dovetail Games bracht in 2009 Train Simulator Classic uit. De ontwikkeling in de game-industrie staat niet stil. Spellen zien er steeds mooier en beter uit. Door de grafische beperkingen in Train Simulator is men op een gegeven moment overgaan naar de Train Sim World-serie. De basis van dit spel is dat de speler de rol van machinist op zich neemt en een trein van A naar B bestuurt. Daarbij zijn alle mogelijke simulaties mogelijk. Het kan slecht weer zijn, of er kunnen storingen zijn. Het is behoorlijk realistisch.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Het Hoofdstation in de game. Foto: Rob Aangekomen op station Europapark. Foto: Rob

Dat er nu een Nederlandse route beschikbaar is. Hoe bijzonder is dat?

“Het is nog nooit eerder gebeurd. Dovetail heeft in al die jaren nooit eerder zijn handen gebracht aan Nederlandse routes. In de spellen en de uitbreidingen kom je bijvoorbeeld wel Duitse, Engelse en Amerikaanse routes tegen. Maar geen Nederland, terwijl dat wel opmerkelijk is omdat er in ons land veel fans zijn van dit spel. Vorig jaar zomer gingen er speculaties rond, die in augustus bleken te kloppen. Er zou een uitbreiding komen waarbij je als gamer kunt rijden op de spoorlijn van Groningen naar Zwolle met twee type treinen: de Koploper en de SNG-Sprinter.”

Voor ons in Groningen is dat natuurlijk super leuk, maar is de keuze niet frappant? Was het niet logischer geweest om voor een route rond Utrecht te gaan?

“Over deze keuze is ook veel gespeculeerd. Maar persoonlijk denk ik dat het wel vrij logisch is. Het traject van Groningen naar Zwolle is redelijk eenvoudig te bouwen. Het zijn lange rechte stukken met veel buitengebied. Stel dat ze voor Utrecht naar Rotterdam waren gegaan. Het bouwen van zo’n route kost veel meer tijd. Wat je wilt is dat een route herkenbaar is. Dat gebouwen die kenmerkend zijn ook te zien zijn in de game. Maar die moeten stuk voor stuk ontwikkeld worden.”

Betekent dit dat ze voor de makkelijke optie hebben gekozen?

“Niet direct. Je wilt een gamer ook wat bieden. Als je een uitbreiding van een spel aanbiedt, dan wil je dat mensen er ook plezier aan hebben. Van Groningen naar Zwolle is een traject van 107 kilometer met diverse stations. Je bent er even zoet mee. In tegenstelling tot een route in de Randstad waarbij je in korte tijd van stad naar stad rijdt. En wellicht beschouwt Dovetail dit ook als een proef om te kijken hoe het bevalt, hoe er gereageerd wordt en is het wellicht de basis voor meer.”

Ik heb de preview van de route maandagavond bekeken en daarin was er nadrukkelijk aandacht voor de Koploper: het icoon van de Nederlandse spoorwegen met de kenmerkende hoge bestuurderscabine. Ik kreeg de indruk dat Dovetail het ook ‘nu of nooit’ vond. Dat men dit nu wel moest uitbrengen om de Koploper te vereeuwigen…

“Dat zou heel goed kunnen. Inmiddels zijn de eerste veertig Koplopers uit dienst, ontmanteld en al half gesloopt. De rest van de serie zal tot 2028 rijden, maar er zullen steeds meer terzijde worden geschoven. Persoonlijk denk ik dat Dovetail hiermee een geweldige stap heeft gezet. Machinisten spelen dit spel ook, en die vinden het vet dat ze gekozen hebben voor dit icoon. En persoonlijk denk ik dat het een hele logische keuze is. Kijk bijvoorbeeld naar machinist Stefan die een YouTube-account heeft. Zijn filmpjes met Koplopers worden doorgaans beter bekeken dan het andere materieel waar de NS mee rijdt.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

De cabine van de Koploper in het spel. Foto: Rob Twee Koplopers verlaten het Hoofdstation. Foto: Rob

Hoe bevalt het spel?

“Ja, heel vet. Het is heel mooi geworden. Ik vind het er ontzettend realistisch uitzien. Het is belangrijk om te beseffen dat het een game blijft. Er is altijd een grens in wat er wel of niet mogelijk is. Maar als ik in de game naar Zwolle rijd, dan komt dit sterk overeen met als ik in echt met de trein rijd. De bouwers hebben ook goed gekeken naar de details. Een mooi voorbeeld zijn de ooievaarsnesten. Verschillende keren is er in het nieuws aandacht geweest voor deze nesten in de buurt van Meppel, dat het voor gevaarlijke situaties zorgde. In de game zul je deze nesten ook aantreffen op de portalen.”

Zijn er ook dingen waarvan je denkt, dat had mooier gekund?

“Er zijn hier en daar wat details die mooier hadden gekund. Een voorbeeld is het Hoofdstation. Mijn gevoel zegt dat ik daar wat dingen mis. Als ik vanaf het Europapark naar het Hoofdstation rijd, dan heb ik het gevoel dat het na het passeren van het Herewegviaduct wat kaal is. Maar dat bedoelde ik zojuist ook aan te geven; een spel heeft zijn grenzen. Wekelijks kom ik op het Hoofdstation. Ik ken er elke hoek. Ik denk dat het onmogelijk is om zoiets tot in detail na te maken. En dat geldt ook voor de treinen. De Koploper rijdt heel goed. Bij de SNG Sprinter heb ik het idee dat deze wat te snel optrekt dan dat deze in werkelijkheid doet.”

Het Hoofdstation wordt momenteel verbouwd. Zou het ook kunnen zijn dat de ontwikkelaar heeft gezegd, we wachten tot het klaar is, waarbij we een update uitbrengen?

“Dat zou heel goed kunnen. Ik noemde zojuist al even het spel Train Simulator Classic. Dit spel wordt gekenmerkt door een community die zelf routes en objecten bouwt. In dit spel bestaat het traject van Groningen naar Zwolle al langer. Bij hen zie je dat ze regelmatig updates uitbrengen als de situatie op en rond het spoor veranderd. Van Dovetail verwacht ik dat ze zoiets ook gaan doen.”

Dat brengt ons ook bij de toekomst. Denk je dat het hier bij blijft qua routes en materieel?

“Ik denk dat er in de toekomst nieuwe uitbreidingen gaan komen. De vraag is alleen of Dovetail voor klassiek of modern gaat. Op het traject naar Zwolle kun je als reiziger ook de DDZ of de VIRM tegen komen. Zouden deze modellen ontwikkeld worden, of gaat men toch voor de ICNG? De uiteindelijke vervanger van de Koploper. En qua trajecten. Het zou mij niet verbazen dat ze wellicht deze route doortrekken naar Utrecht. Of ze kiezen voor het traject naar Veendam, wat het qua uitdaging weer interessant maakt omdat je dan met een dieseltrein kunt rijden.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Naast de Koploper kan er ook met de SNG Sprinter worden gereden. Foto: Rob Aangekomen in Assen. Foto: Rob

Ik hoor je met veel enthousiasme praten over dit spel. Maar hoe belangrijk is dit spel? Kan deze game leiden tot een carrière in het openbaar vervoer?

“Dat speelt absoluut een rol. Op de markt heb je heel wat simulatiegames. Farming Simulator waarmee je het boerenleven induikt. Of Eurotruck Simulator waarbij je vrachtwagenchauffeur bent. Je maakt kennis met een bepaalde wereld en je leert ontdekken of het iets voor je is. Als je ondertussen bedenkt dat vervoersbedrijven met personeelskrapte te maken hebben, kan een spel als dit wel een heel mooi middel zijn om tieners vanaf jonge leeftijd enthousiast te maken voor het vakgebied. En niet alleen dat. Het spel is ook zo realistisch dat je leert hoe je een trein bestuurt en hoe je seinbeelden moet interpreteren. Wat betekent een groen knipperend sein? En wat betekent als het cijfer 8 bij een geel sein wordt geprojecteerd?”

Zou je zelf het openbaar vervoer in willen?

“Ik heb lang getwijfeld of ik machinist bij Arriva zou willen worden. Het is nog steeds niet van mijn pad af, maar op korte termijn liggen mijn prioriteiten nu ergens anders. Maar het trekt mij wel. En het spel bevestigt dat. Dat je in de game een Koploper in beweging zet. Dat je rijdt met een beest van een trein, wauw. Dat is prachtig. Als het gevoel in de game goed is, dan kan het in het echt alleen nog maar beter zijn toch?”

Bekijk hieronder een impressie van het spel: