Zeer besmettelijke vorm schurft bij patiënt UMCG

Foto: UMCG

Deze week is bij een patiënt van het UMCG een zeer besmettelijke vorm van scabiës ofwel schurft geconstateerd.

De besmette patiënt ligt in isolatie op een verpleegafdeling. Er zijn op dit moment geen andere besmettingen vastgesteld.

Scabiës is een besmettelijke huidziekte die wordt veroorzaakt door een klein beestje, de schurftmijt. Deze is niet met het blote oog te zien. De mijt veroorzaakt vooral jeuk.

Deze vorm van schurft is zeer snel overdraagbaar. De aanwezigheid in dezelfde kamer of contact met linnengoed kan al voldoende zijn.

Scabiës komt over de hele wereld, en ook in Nederland, regelmatig voor. Bij deze zeer besmettelijke vorm (scabiës crustosa) kan besmetting al plaatsvinden door kort zorgcontact, aanwezigheid in dezelfde kamer of door contact met linnengoed of kleding van de patiënt.

Patiënten en andere bezoekers lopen geen risico om in het UMCG besmet te worden, laat het ziekenhuis weten.