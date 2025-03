Zeeheldenbuurt voelt zich niet gehoord bij plannen Niemeyer-fabriek: “Zeer betreurenswaardig”

Foto: Joris van Tweel

Bewoners in de Zeeheldenbuurt voelen zich niet gehoord bij de ontwikkeling van de Niemeyer-fabriek aan de Paterswoldseweg. Woensdagavond lieten zij op het Stadhuis hierover hun ongenoegen blijken aan de raadsleden.

In het voorjaar van 2023 rolden de laatste pakjes sigaretten van de band in de fabriek, waarna het gebouw en de omliggende terreinen te koop kwamen te staan. De gemeente liet direct weten interesse te hebben in het gebouw en vestigde een voorkeursrecht op de locatie. Met een voorkeursrecht wordt bedoeld dat de overheid het eerste recht van koop krijgt, waarmee voorkomen wordt dat bij de geplande ontwikkelingen de grondprijzen omhoog schieten. Aanvankelijk wisten de gemeente en eigenaar BAT niet tot overeenstemming te komen, maar na tussenkomst van een projectontwikkelaar lukte dit wel.

“Buurt op geen enkele manier betrokken geweest”

Vorig jaar kon het terrein verworven worden. De oude Niemeyer-fabriek moet een ‘campus’ worden waar bedrijven, cultuur en ontspanning samenkomen. In een vestigingskader, dat is gesloten, staat het verdere proces op hoofdlijnen beschreven. Dit moet uiteindelijk uitmonden in een ontwikkelingskader dat naar alle waarschijnlijkheid komende zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. En daar zit de crux. “Bij het maken van de huidige plannen, zoals verwoord en verbeeld in het ‘Vestigingskader’, is de buurt op geen enkele manier betrokken geweest. Dat vinden wij zeer betreurenswaardig”, laten de buurtbewoners weten. De bewoners achten het ook in strijd met de doelen van de gemeente die juist participatie hoog in het vaandel heeft staan. In de plannen wordt bewonersparticipatie wel genoemd, maar op vragen welke ruimte er is voor aanpassingen en veranderingen krijgen bewoners geen antwoord.

“Plannen Niemeyer lijken erg op zichzelf te staan”

Ondertussen maken de bewoners zich over verschillende punten zorgen. Bijvoorbeeld over de woonvisie. In deze visie noemt de gemeente het belangrijk dat er in wijken ruimte is voor senioren, gemengde wijken, sociale huur en specifieke doelgroepen. “Bij de plannenmakerij voor Niemeyer lijkt de woonvisie geen enkele rol te hebben gespeeld. We vragen ons ook af hoe dat zit met andere beleidsterreinen, zoals zorg, onderwijs, verduurzaming. De Niemeyerplannen lijken erg op zichzelf te staan, waardoor er naar ons idee kansen worden gemist. Meer visie en samenhang is zeker ook van belang in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen elders in onze buurt, zoals de Aborg-locatie en de Van Heemskerckstraat.”

“Hotel van vijftig meter hoog?”

De bewoners zijn geschrokken van de plannen om achter één van de rustigste straatjes een hotel te bouwen. “Een hotel voegt naar ons idee geen enkele kwaliteit toe aan een woonbuurt. Ook de voorgestelde omvang en bouwhoogte baren ons veel zorgen. In de plannen wordt gesproken over een maximale bouwhoogte van vijftig meter. Dat is hoger dan het Groninger Forum. Hoewel wij wel begrijpen dat het de nieuwbouw in de praktijk mogelijk minder hoog zou kunnen worden, willen we hier toch onze verbazing en verontrusting naar voren brengen over dat er überhaupt in de plannen ruimte geboden wordt voor dit soort extreme hoogtes in een kleinschalig woongebied. Het roept de vraag op of de plannenmakers het gebied al wel eens zelf bekeken hebben.” Mocht er beslist een hotel moeten komen, dan lijkt het de bewoners verstandiger om deze te realiseren op een parkeerplaatsen ten oosten van de Paterswoldseweg, waar in de plannen nu een woongebouw is ingetekend.

“Piet Heinstraat dreigt in de knel te komen”

Daarnaast zijn er ook zorgen over de rust en de beslotenheid van de Piet Heinstraat. “In 1972 is het grootste deel van deze straat gesloopt vanwege de uitbreiding van de Niemeyer-fabriek. Nu de fabriek een nieuwe bestemming krijgt, dreigt het overgebleven gedeelte van de straat opnieuw in de knel te komen. Momenteel is de Piet Heinstraat een besloten hofjes-achtig woonstraatje, met charmante en geliefde schipperswoningen, met een gemengde bewoning, waaronder (jonge) gezinnen. Voor de huizen bevindt zich een speeltuintje, waar de kinderen zonder gevaar zelf naartoe kunnen lopen. De nu voorliggende plannen betekenen een grote inbreuk op het huidige woonklimaat. Tussen de bestaande woningen en het spoor is een doorgaande fietsroute gepland, en als het hotel er komt, zal dat ook veel extra verkeer genereren. Dat verkeer moet dan allemaal door de smalle Dorus Rijkersstraat, die niet ontworpen is voor zoveel drukte.”

De buurt is daarnaast niet blij dat wensen en ideeën die vanuit de buurt zijn aangedragen, niet in de plannen terug zijn te vinden.