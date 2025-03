Zaterdag in OOG SPORT volop voetbal. Live flitsen van vier duels, PKC’83-Velocitas 1897 uit 1H, Gorecht-Be Quick ’28 uit 2I en The Knickerbockers-VV Groningen en Groen Geel-Loppersum uit 3R.

In 1H is er de stadsderby tussen koploper PKC’83 en tweede periode winnaar Velocitas 1897.

PKC’83 zag zijn voorsprong vorige week groeien naar zes punten en komt met een zege weer een stap dichterbij de titel in 1H. Voor Velocitas staat er wat minder op het spel, de voorsprong op de nummer 11 is 8 punten. Toch zullen er nog wat punten gepakt moeten worden om definitief veilig te zijn. De laatste twee keer dat Velocitas op de Kring te gast was wonnen ze. Vorig seizoen voor de competitie met 2-3, het jaar daarvoor in een oefenwedstrijd zelfs met 5-1. Velocitas speelde dit seizoen twee keer thuis tegen PKC, voor de competitie verloor het met 0-1, in de beker won Velo met 2-1.

In 2I is Gorecht nog op zoek naar de vorm, in 2025 werd in zeven duels maar twee keer gewonnen. En de laatste vier duels bleef het zonder winst. Desondanks is de achterstand op koploper Nieuwleusen maar vijf punten. Met Be Quick’28 komt er een ploeg op bezoek waartegen een zege mogelijk moet zijn. De Zwolse Be Quickers wonnen voor het laatst op 16 november. Daarna werd er tien duels op rij niet gewonnen, daarvan gingen er zes verloren. In de tweede periode eindigde Be Quick dan ook laatste terwijl het in de eerste periode nog tweede eindigde. Aan Gorecht om de ommekeer van de Be Quickers nog wat uit te stellen en zo zicht te blijven houden op de top drie.

In de derde klasse staat de stadsderby The Knickerbockers-VV Groningen op het programma.

The Knickerbockers staat zeven verliespunten achter op Wildervank, de koploper moet nog inhalen tegen Borger wat voorlaatst staat. Puntverlies lijkt dus welhaast een einde van de titelaspiraties te betekenen. Voor VVG is het zaak punten te sprokkelen om verder van de onderste plekken vandaan te komen. In dat opzicht werd vorige week een zeer nuttige zege op Lewenborg geboekt.daardoor staat VVG nu vier punten voor staat op Lewenborg dat net onder de nacompetitie streep staat.

Groen Geel en Loppersum staan beide net boven die streep. Allebei 23 punten, dat zijn er twee meer dan Lewenborg. Op Corpus kan Groen Geel het degradatiespook op de bus naar Loppersum zetten. De uiterst ambitieuze Groen Gelen dromen al zes jaar van het kampioenschap, maar moeten nu zelfs aan de bak om te voorkomen dat ze volgend seizoen in de vierde klasse spelen. Groen Geel speelt bijna elk jaar nacompetitie om promotie, maar nacompetitie is niet echt een Groen Gele succesformule gebleken, alle gemiste kansen op promotie in ogenschouw nemend. De wedstrijd in Loppersum zal hoop bieden, het Barcelona van Groningen werd door Groen Geel eerder dit seizoen op een 4-1 nederlaag getrakteerd.

De statistieken van de thuiswedstrijden bieden minder hoop, de laatste vier keer wist Groen Geel thuis niet van Loppersum te winnen.