Zaterdag in OOG Sport Voetbal, Volleybal en Waterpolo

Zaterdagmiddag weer volop live sport bij OOG SPORT. Onder andere twee voetbalwedstrijden, daarvan hier een vooruitblik.

In 1H staat de stadsderby Velocitas 1879 tegen Be Quick 1887 op het programma. Een klassieker in het amateurvoetbal met een verleden op het hoogste niveau, vroeg in de vorige eeuw. Eerder dit seizoen ging Velocitas er op de Esserberg kansloos af, 5-0. Be Quick staat tweede op zes punten van koploper PKC’83 en kan zich geen puntverlies veroorloven in de titelstrijd. Daarnaast wil het zo hoog mogelijk eindigen in de reguliere stand dan wel de derde periode pakken om nog een gooi naar promotie te kunnen doen.

Be Quick staat weliswaar vijf plekken en vijf punten hoger dan Velocitas, toch zullen ze wel een beetje jaloers op de stadgenoot zijn. Die heeft al een periodetitel en plaatste zich dinsdag ook nog eens voor de halve finale van de districtsbeker.

Ook in de derde klasse staat een derby op het programma. FC Lewenborg ontvangt The Knickerbockers. Vorige week bewees het tegen degradatie spelende Lewenborg The Knickerbockers nog een dienst door van een andere titelpretendent te winnen. TKB was de enige in de top die vorige week wist te winnen en is daarmee weer volledig terug in de titelrace. Lewenborg staat één plek boven de streep tegen degradatie play offs en kan een nieuwe stunt dus goed gebruiken.

Van alle clubs in 3R is Lewenborg de club met de meeste goals in thuiswedstrijden. Daar staat tegenover dat er ook maar twee clubs zijn die thuis meer tegentreffers kregen. Beide clubs hebben niet te klagen over scorend vermogen, er zijn in totaal maar twee clubs in 3R die vaker scoorden dan Lewenborg en The Knickerbockers.

Het eerste duel tussen deze clubs was dan weer niet bijzonder doelpuntrijk, dat eindigde op 9 november in 2-0.