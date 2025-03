Zaterdag demonstratie tegen racisme en fascisme op Grote Markt in Groningen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Grote Markt vindt komende zaterdag een demonstratie plaats tegen racisme en discriminatie. De demonstratie wordt georganiseerd door een groep bezorgde Stadjer rondom de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

In Amsterdam wordt jaarlijks eenzelfde demonstratie georganiseerd door Comité 21 maart, wat sinds de oprichting in 1992 strijdt tegen alle vormen van discriminatie. Omdat Amsterdam voor veel mensen ver reizen is, heeft een groep Stadjers weer besloten om ook een demonstratie op de Grote Markt te organiseren.

Volgens de organisatoren staan fundamentele vrijheden en mensenrechten onder druk. Zij wijzen op de toenemende invloed van xenofobe partijen en de maatschappelijke verdeeldheid die volgens hen hierdoor wordt vergroot. Ook maken zij zich zorgen over de afname van basisrechten zoals demonstratierecht en vrijheid van meningsuiting. De demonstranten roepen daarom op tot verzet tegen beleid dat volgens hen ongelijkheid en uitsluiting bevordert. Dit verzet moet volgens hen vreedzaam en gebaseerd op dialoog en mensenrechten plaatsvinden.

De demonstratie begint om 14.00 uur op de Grote Markt.