“Woensdag zonovergoten, op vrijdag mogelijk 20 graden”

Foto: Joris van Tweel

De zon krijgt de komende dagen alle ruimte. Volgens OOG-weerman is er een kans dat we op vrijdag de eerste warme dag van het jaar kunnen gaan noteren.

“Woensdag is het zonovergoten en wordt het 13 graden”, vertelt Kamphuis. “De wind is zwak of matig en komt uit het zuidoosten, windkracht 2. In de nacht naar donderdag zijn er een paar wolkenvelden en ligt de minimumtemperatuur rond de 3 graden. Donderdag is er veel zon met eerst een paar dunne wolkenvelden. Het blijft droog en met 17 graden wordt het een stuk zachter. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3.”

“Vrijdag wordt een zonnige en zeer zachte tot misschien wel warme lentedag met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. Houdt het zonnige en warme lenteweer aan tijdens het weekend? Meer daarover op de weerpagina.”