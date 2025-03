“Woensdag zonnig, komende dagen stralend voorjaarsweer”

Foto: Michel Eising

De zon krijgt de komende dagen alle ruimte. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op vrijdag mogelijk 17 graden worden.

“Woensdag is er eerst kans op wat laaghangende bewolking en een mistbank”, vertelt Kamphuis. “Verder is het zonnig en zacht met 13 graden als maximumtemperatuur. Er waait een matige wind uit het zuidwesten tot westen, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar donderdag minimumtemperaturen rond of iets boven nul.”

“Donderdag en vrijdag is het zonnig en vaak zelfs stralend. Het blijft beide dagen droog en de zuidelijke wind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Donderdag wordt het 15 en vrijdag 16 of 17 graden.”

Houdt het zonnige lenteweer aan tijdens het weekend? En wat doet de temperatuur? Meer daarover op de weerpagina.