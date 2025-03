“Woensdag zo nu en dan zon, maar ook kans op winterse bui”

Foto: Joris van Tweel

Waar we het afgelopen weekend nog konden genieten van aangenaam voorjaarsweer, is er de komende dagen kans op winterse buien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er in de nachten kans op vorst.

“Woensdag is er zo nu en dan zon, afgewisseld door wolkenvelden en een enkele (winterse) bui”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 8 graden bij een zwakke of matige westelijke wind, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar donderdag liggen de minimumtemperaturen rond of iets onder het vriespunt.”

“Donderdag is er veel bewolking, klaart het af en toe even op en valt er een verspreide bui, mogelijk met een vlok natte sneeuw of hagel. Het wordt 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind, windkracht 2 tot 3. Vrijdag verandert er weinig. Tijdens het weekend volgt de overgang naar droog weer, maar of het dan ook koud blijft? Meer daarover en de verdere vooruitzichten lees je op de weerpagina.”