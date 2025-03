“Woensdag veel bewolking, donderdag en vrijdag ruimte voor de zon”

Foto: Joris van Tweel

Na een aantal dagen waarbij de bewolking de overhand had, krijgt de zon in het tweede deel van de werkweek meer ruimte. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt donderdag een vrij zonnige dag.

“Woensdag is er veel bewolking met vooral in de loop va de dag een paar opklaringen”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 12 graden.

Donderdag wordt een vrij zonnige lentedag. Het blijft droog en met 16 graden als maximumtemperatuur is het zacht. De zuidwestenwind is zwak of matig, windkracht 2 of 3.

Vrijdag is er geregeld zon en lijken buien ons niet te gaan bereiken. Het wordt dan rond de 15 graden. Tijdens het weekend is er op zondag kans op een bui. Zaterdag blijft het droog en is er geregeld zon. Dan wordt het 13 en zondag 11 graden. Keert het droge weer daarna snel terug? Lees het op de weerpagina.”