Wintergoud wordt vervolgd

Foto: Rieks Oijnhausen

Wintergoud, het winterfeest, was een groot succes en krijgt dit jaar dan ook een vervolg.

De stad trok in die periode aanmerkelijk meer bezoekers dan de andere grote steden. In de andere steden daalde het bezoekersaantal met 0,7 procent. In Groningen steeg het aantal bezoekers met bijna 13 procent, zij gaven Wintergoud een 8,3. De kerstmarkt op de Grote Markt en WinterWelVaart waren in het oog springende evenementen die hoorden bij Wintergoud, maar bijvoorbeeld ook de kerstmarkt in Haren en de Nightrun in het Stadpark.

Door Wintergoud was het in alle weekenden tussen Sinterklaas en Driekoningen druk in de binnenstad.