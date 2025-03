Winnend LEGO Masters-bouwwerk te zien in het Groninger Museum

Foto: Siese Veenstra

Het winnende bouwwerk uit de halve finale van het televisieprogramma LEGO MASTERS: Out of the Box is vanaf deze vrijdag te zien in het Groninger Museum.

Het LEGO-object, gemaakt door Tonko Bossen en zijn moeder Marlene Rebel, staat naast het schilderij Danspaar van Jan Wiegers, waarop het gebaseerd is.

De halve finale-aflevering was op afgelopen donderdagavond te zien op RTL4. Voor de halve finale werden de deelnemers uitgedaagd om een kunstwerk uit het museum tot leven te wekken. Vier duo’s namen het tegen elkaar op, maar de creatie van Tonko en Marlene werd als beste beoordeeld.

Hun LEGO-versie van Danspaar kreeg een plek in het Ploeg Paviljoen. Voor Marlene en haar zoon Tonko was het een bijzonder moment. Tonko Bossen vertelt: “Het is een enorme eer om ons bouwwerk hier tentoon te mogen stellen.” “Het is een droom die uitkomt. Onwerkelijk”, voegt Marlene toe.