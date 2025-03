Winkeliers en bewoners willen af van bezorgzaken Nieuwe Ebbingestraat

Foto: Rik Pepijn Scharenborg

Racende scooters, donkere ruiten en weinig aantrekkelijke winkels. Dat is het beeld dat je ziet als je door de Nieuwe Ebbingestraat fietst. Ondernemers en bewoners zijn daar niet blij mee.

De gemeenteraad vergadert woensdag over strengere regels voor nieuwe afhaal- en bezorgzaken in de binnenstad. Maar de Nieuwe Ebbingestraat valt niet onder de binnenstad en wordt daarom niet meegenomen in de nieuwe regels.

Volgens bewoners en ondernemers in het Ebbingekwartier is de kans daardoor groot dat de problemen die het gemeentebestuur in het centrum wil aanpakken, zich nu naar hun wijk gaan verplaatsen.

Op de kop getikt

Ondernemersorganisatie Ebbingekwartier en Bewonersorganisatie HortusEbbinge hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd. “We hopen dat er morgen een serieus plan komt voor de toekomst”, zegt Fien van Bewonersorganisatie HortusEbbinge. “Met de uitbreiding van de binnenstad lijkt de Nieuwe Ebbingestraat te worden vergeten bij de aanscherping van het horecabeleid.”

Als er niet snel een nieuw plan komt, loopt het volgens Wilma Naaijer (eigenaar van ’t Binnenhuis en voorzitter van ondernemersvereniging Ebbingekwartier) uit de hand in de Nieuwe Ebbingestraat. “Het probleem zal alleen maar groter worden, niet kleiner. De retail staat onder druk, winkels verdwijnen en horecazaken nemen steeds meer toe.”

Binnenstad verdwijnt

Horecagelegenheden lijken door de aanscherping te verdwijnen uit de binnenstad, maar blijven zich vestigen in de Nieuwe Ebbingestraat. Terwijl volgens de uitbreiding van de binnenstad ook daar geen nieuwe afhaal- en bezorglocaties zouden mogen komen.

“Horecazaken vestigen zich hier, omdat ze uit de binnenstad moeten verdwijnen,” zegt Fien Slor van Bewonersorganisatie HortusEbbinge. “Panden staan hier leeg en worden opgevuld met afhaallocaties van horecagelegenheden.”

Fien legt de nadruk vooral op de afhaal- en bezorglocaties in de winkelstraat. “Door de bezorglocaties is het een doodse straat tot een uur of vijf. Daarna racen de scooters weer door de straten en staan de fietsen kriskras over de stoep verspreid. De restaurants daarentegen zorgen nog voor enige sfeer in de straat.”