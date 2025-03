Winkeldieven proberen voor honderden euro’s aan parfum weg te nemen, één aanhouding

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Dankzij oplettende beveiligers kon dinsdag aan het einde van de middag een winkeldief in de kraag worden gevat die verdacht wordt van het wegnemen van een flinke hoeveelheid geurtjes in een parfumerie in de Guldenstraat. Een andere verdachte is nog voortvluchtig.

Het incident gebeurde rond 16.00 uur. “De twee winkeldieven werden op heterdaad betrapt”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Het duo had in één beweging een grote hoeveelheid geurtjes in een tas gestopt en wilde er daarna rennend vandoor gaan. Beveiligers hadden de situatie in de gaten en konden één van hen in de kraag vatten.”

Politieagenten, die vrij snel ter plaatse waren, hebben de verdachte vervolgens gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. “In de omgeving is door winkelbeveiligers en de politie gezocht naar de tweede verdachte. Deze is momenteel nog voortvluchtig.” Volgens de fotograaf ging het bij de diefstal om een grote hoeveelheid. “Volgens de beveiligers hadden de geurtjes een gezamenlijke waarde van zo’n drie- á vierduizend euro.” De politie doet verder onderzoek in de zaak.