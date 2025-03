Winkelcentrum Paddepoel is aan het einde van dit jaar Jumbo en sportschool rijker

Winkelcentrum Paddepoel is aan het verbouwen. Eind dit jaar komen er een Jumbo en een sportschool bij. Winkelcentrum Paddepoel hoopt hiermee meer jongeren te bereiken.

In winkelcentrum Paddepoel begint over twee weken de verbouwing voor een nieuwe supermarkt, sportschool en nog wat kleine winkels, vertelt Theodor Koenen van vastgoedbedrijf MWPO. “We hopen door de supermarkt en sportschool meer jongeren te trekken. Het is een oude wijk en er komen daardoor weinig jongeren.”

Naast een lokale supermarkt en sportschool liggen er ook plannen voor meer woningen in het gebied. “De nieuwbouw moet ervoor gaan zorgen dat er straks weer mensen naar het winkelcentrum toe komen en het weer aantrekkelijk wordt gemaakt,” vertelt Theodor. “De plannen moeten nog wel door de gemeente worden goedgekeurd.”

De verwachting is dat aan het einde van dit jaar de nieuwe winkels openen.