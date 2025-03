Wim en Judith stoppen met Viskiosk Moi Eem!: “De wijk is me heel dierbaar geworden”

Viskiosk Moi Eem! in de Oosterparkwijk blijft bestaan, maar Wim Meeuwesen en Judith Elzer staan in de toekomst niet meer aan het roer. Samen de viszaak runnen zit er niet meer in. “We waren twee kapiteins op één schip”

Het duo opende de zaak vorig jaar februari. Een jaar daarvoor wonnen ze een uitgeschreven prijsvraag door de gemeente voor de invulling van het nieuwe houten huisje aan de kruising van de Zaagmuldersweg en de Vinkenstraat. ‘Moi Eem!’ kreeg ruim twee derde van de stemmen van de Oosterparkers. De andere kanshebber voor deze plek was gemakszaak CIGO.

Oosterparkers houden van vis

Wim en Judith wisten het zeker: een viszaak zou hier goed passen. “We hadden beide de overtuiging dat hier vis moest komen”, zegt Judith. “De Oosterparkers houden ervan, van jong tot oud. De wijk was blij, wij waren blij. Dus het was een win-win.” Bewoners van de wijk wisten de weg naar Moi Eem! snel te vinden. Veel van hen werden vaste klant.

Financieel liep de zaak dus goed, maar de samenwerking tussen Wim en Judith verliep niet vlekkeloos. “Algauw bleek dat we stress kregen van elkaar”, zegt Judith. “We waren twee kapiteins op één schip.” Een zaak runnen met twee verschillende visies werd onmogelijk. Er restte niets anders dan stoppen met de samenwerking.

Er lag nog de optie open dat Wim of Judith alleen de zaak zou voortzetten. Maar na onderzoek bleek voor beiden dit plan niet haalbaar te zijn.

Nieuwe huurder

Moi Eem! zoekt nu dus een opvolger. De eerste gesprekken daarover worden al gevoerd. De volgende uitbater kan zo aan de slag, volgens Judith. “Het is een gespreid bedje. Je komt hier in een zaak en in een paar dagen kan je het naar je eigen smaak inrichten. Alles is er verder. Je kunt gewoon door.”

Was alles uiteindelijk voor niets geweest? Beslist niet, vindt Judith. “Ik ben altijd iemand van avonturen geweest.” Bovendien heeft deze ervaring, zowel voor Wim als voor Judith iets moois opgeleverd: een goede band met de bewoners. “De wijk is me heel erg dierbaar geworden.”