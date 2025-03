Willumsson zorgt voor explosie van vreugde in de Euroborg

FC Groningen heeft met 1-0 van Fortuna Sittard gewonnen. Doelpuntenmaker in minuut 87 was Brynjolfur Willumsson. FC Groningen klimt door de overwinning naar het linkerrijtje.

Om 14.30 uur trapt FC Groningen in een uitverkochte Euroborg af tegen Fortuna Sittard. Trainer Dick Lukkien vervangt de geblesseerde Mats Seuntjens door Jorg Schreuders. Fortuna Sittard won vorige week met 1-0 van Heracles Almelo en staat knap op de achtste plek.

De wedstrijd begint zonder noemenswaardige kansen. Fortuna Sittard graaft zich in en loert op de counter, typisch voor het spel van trainer Danny Buijs. Het eerste kwartier is gezapig en het duel kabbelt voort. Naast een afgeweerd schot van Fortuna-speler Michut zijn er in het eerste halfuur nauwelijks hoogtepunten.

Pas in de 31ste minuut zorgt Dave Kwakman voor het eerste gevaar namens FC Groningen. Zijn schot uit een lastige hoek belandt in de handen van Branderhorst, maar het wekt de in slaap gesukkelde FC-supporters weer even op. Aan het einde van de eerste helft komt er wat meer pit in het spel. Kleine overtredingen en felle duels zorgen voor meer energie. In de 38ste minuut krijgt Luciano Valente een kans, maar zijn schot in de korte hoek wordt gepakt door Branderhorst.

Dan volgt in de 43ste minuut de grootste kans van de eerste helft. Thom van Bergen wurmt zich knap langs de laatste verdediger en komt oog in oog met Branderhorst. Zijn schot mist echter precisie en FC Groningen laat een enorme kans op de 1-0 liggen. Kort daarna klinkt het rustsignaal.

FC Groningen komt feller uit de kleedkamer. In de openingsfase van de tweede helft voert het tempo op en stijgt het volume in de Euroborg. De wedstrijd lijkt los te komen, maar na tien minuten zakt het niveau weer in. Het blijft spannend, want met een overwinning neemt FC Groningen afstand van de degradatiestreep.

In het laatste kwartier komt er weer leven in de wedstrijd. Een prachtige vrije trap van Stije Resink belandt op het hoofd van Hjalmar Ekdal, maar Branderhorst redt knap op de lijn. Vijf minuten later sticht de net ingebrachte Willumsson gevaar. Hij omspeelt zijn man, maar krijgt de bal niet bij een medespeler.

En dan toch! In de slotfase valt de 1-0. Na een voorzet van Rente belandt de bal met wat geluk bij Willumsson. De spits twijfelt niet en schiet raak. Branderhorst is kansloos. FC Groningen wint verdiend en doet goede zaken in de strijd om lijfsbehoud.