Wijk Meerstad krijgt grote nieuwe basisschool

Foto: Johan Wilts

De wijk Meerstad krijgt een splinternieuwe basisschool: IKC Meeroevers. De school moet over ongeveer twee jaar gereed zijn voor gebruik

.

De Meeroeversschool startte in 2012 in een semipermanent gebouw en is sindsdien meermalen uitgebreid vanwege het groeiende aantal leerlingen. Nu is het volgens de gemeente tijd voor een nieuw en duurzaam gebouw. Het biedt ruimte voor 450 leerlingen en 7 groepen kinderopvang. De gemeente verwacht volgend jaar te beginnen met de bouw.

De school krijgt een plek in de nieuwste wijk van Meerstad rond de Grunoplas, waar uiteindelijk zo’n drieduizend woningen komen. Het gebouw wordt gemaakt van rode Groninger baksteen. Het IKC krijgt een buitenterrein waar de leerlingen veilig kunnen spelen en ontdekken. De school komt te liggen in een autovrije en groene omgeving. Het schoolplein grenst aan het buurtpark.