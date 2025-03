Wielinga voor Vakwerk sluit na bijna zeventig jaar de deuren: “Economisch kan het niet meer”

Het bedrijfspand van Wielinga voor Vakwerk. Foto: Google Maps

Wielinga voor Vakwerk aan de Verlengde Hereweg sluit na bijna zeventig jaar definitief de deuren. Komende zomer gaat voor de laatste keer de deur van de winkel op slot. Eigenaar Richard Wielinga vertelt dat er geen opvolgers zijn gevonden.

Hoi Richard! Verschillende inwoners zullen wellicht van dit nieuws schrikken…

“Dat begrijp ik heel goed. De winkel heeft een trouwe groep klanten. We hebben het ook over een winkel die lang bestaan heeft. Sinds 1957 was het aan de Verlengde Hereweg gevestigd. De afgelopen twintig jaar heb ik de winkel gerund. Maar het kan zo niet doorgaan. Anderhalf jaar geleden heb ik te maken gekregen met ziekte. Mijn vrouw is mij daarop gaan vervangen. We hadden nog één werknemer in dienst. Onlangs heeft deze werknemer een baan dichter bij huis gevonden. Dat betekent dat ik meer moet gaan doen, terwijl dat niet helemaal ideaal is.”

Wat is Wielinga voor Vakwerk?

Wielinga voor Vakwerk is de doe-het-zelf-winkel in Helpman. De winkel bestaat sinds 1957, eerst onder de naam Pijpker en in de laatste twintig jaar als Wielinga voor Vakwerk. Het bedrijf levert ijzerwaren, waarvan veel los en per stuk, handgereedschap (ook voor de tuin), en een basis aan sanitair en elektra installatiemateriaal. Daarnaast is er een uitgebreide Sleutel & Sloten afdeling.

Zijn jullie op zoek geweest naar opvolgers?

“Jazeker. Maar dat heeft niets opgeleverd. En dat begrijp ik ook wel. Een winkel runnen betekent zeven dagen per week ondernemer zijn. Daar zit niet iedereen op te wachten. Nadat ik te maken kreeg met ziekte zijn we halve dagen open gegaan. Maar het bleek al snel dat dit niet werkt. Zeker niet in een stad, waarbij bezoekers toch een bepaalde verwachting hebben waarop een winkel open is.”

Als je geen opvolgers kunt vinden, dan moet je dus op een gegeven moment een knoop doorhakken…

“Klopt. Op een gegeven moment hoorden we dat er interesse was in het pand. Je gaat dan het gesprek aan, en twee weken geleden werd duidelijk dat deze partij het benodigde geld op tafel kon leggen. Dat was voor ons het teken, nu is het klaar. We hebben nu duidelijkheid. We hebben een stip op de horizon, en dat is dat op 1 juli de deuren definitief dichtgaan. Het geeft een gevoel van opluchting; ik ben blij dat ik nu weet waar ik aan toe ben.”

In de winkelstraat is de laatste jaren van alles aan de hand? Speelt dat ook een rol?

“Absoluut. Het is niet alleen de gezondheid maar ook economische redenen spelen een rol. De economische teruggang is jaren geleden al ingezet. Ons klantenbestand sterft letterlijk uit. De klanten die ons bezoeken zijn vaak al wat op leeftijd. Jongeren zijn niet de grootste klussers. En als zij iets nodig hebben dan gaan ze naar de grote bouwmarkten die zich ook in onze stad bevinden of er wordt een beroep gedaan op de internetwinkels. Daarmee worden wij meer en meer een winkel voor de ‘vergeten dingetjes’. En dat is iets waar wij niet van kunnen leven.”

In Groningen is er ook veel te doen over de parkeer- en reclamebelasting. Speelt dat ook een rol?

“Nee. Zo lang ik deze winkel heb, is hier al betaald parkeren. Wel merk ik dat het betaald parkeren steeds verder wordt uitgebreid. Ik heb binnen mijn bedrijf ook een slotenservice, waarmee ik naar de klanten ga. In wijken waar ik voorheen gratis mijn bedrijfswagen kon parkeren, moet ik steeds vaker betalen. Dat is jammer. En wat betreft de reclamebelasting, daar heb ik geen last van omdat ik te weinig reclame heb. Maar van andere ondernemers weet ik dat ze een flinke aanslag hebben gekregen. Daarmee vind ik dit middel pure geldklopperij. Deze regels zorgen ervoor dat het veel minder leuk is om ondernemer te zijn.”

Hoe ziet de komende periode er uit?

“De bedoeling is dat we tot 1 juli openblijven. De komende periode gaan we uitverkoop houden. Mocht het zo zijn dat we voor 1 juli al leeg zijn, of dat het eigenlijk niet meer de moeite waard is om open te gaan, dan stoppen we eerder. Daarnaast stop ik niet helemaal. Ik vertelde al over de slotenservice die ik heb. Daar wil ik mee doorgaan. Ik zoek eigenlijk een klein bedrijfspand in Helpman waardoor ik visueel aanwezig kan zijn in het straatbeeld. Mocht ik dat niet vinden dan ga ik dit vanuit huis runnen.”

Kunnen mensen bij je terecht met tips als ze een pand op het oog hebben?

“Jazeker. Als mensen een pand kennen dat leeg staat, of leeg komt te staan, dan mogen ze bij me langs komen in de winkel. Ze zijn van harte welkom.”

Op 1 juli sluit je een tijdperk af. Voelt dat ook zo?

“Goh. Natuurlijk sluit je een tijdperk af. Maar ik wil er niet dramatisch over gaan doen. We hebben geen opvolger kunnen vinden, dus voor deze winkel eindigt het hier. En ja, dat is een groot verschil met vroeger. Je kocht een winkel en wanneer je aan je pensioen toe was, stond een andere ondernemer klaar om het over te nemen. Maar de tijden zijn anders. Het is wat het is.”