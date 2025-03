Wethouder maakt zich veel zorgen over overlast afvalverwerker Gideonweg: “Het knelt op deze plek”

Bewoners in de woontorens Brander en Stoker ervaren veel overlast van de activiteiten van een afvalverwerker aan de Gideonweg. Foto: Google Maps

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) maakt zich veel zorgen over de overlast die veroorzaakt wordt door een afvalverwerker aan de Gideonweg. Volgens de wethouder zijn alle betrokken partijen er op gebrand om de situatie onder controle te krijgen.

De fractie van D66 had het onderwerp op tafel gelegd. De omwonenden van de afvalverwerker ervaren al vele jaren geluids-, stof- en stankoverlast. De partij volgt het dossier al een tijdje en constateert dat de overlast nog altijd gaande is. “Het gaat bijvoorbeeld ook om afval dat rond het terrein slingert”, vertelt raadslid Andrea Poelstra. “De indruk is dat de overlast is toegenomen sinds de indeling van het terrein is veranderd. De woontorens Stoker en Brander staan nu te dicht bij de activiteiten. Ik ben zelf in de afgelopen periode bij verschillende bewoners op bezoek geweest. Het is er niet te doen. Van in de vroege ochtend tot in de late avond wordt er overlast ervaren.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Ik maak mij veel zorgen”

Poelstra geeft aan dat de provincie weliswaar op dit dossier moet handhaven maar dat het wel om de inwoners van de gemeente gaat. Daar is Van Niejenhuis het mee eens: “Er vindt een aantoonbare overtreding van de vergunning plaats. Enkele maanden geleden ben ik hierop geattendeerd door onze ambtenaren. En het is iets waar ik mij veel zorgen over maak. Zelf ben ik ook in gesprek met de omwonenden. Die zorgen die zij hebben, die erken ik, en daar moet wat mee gebeuren. Maar dat lost het probleem nog niet op.”

“Activiteiten van dit bedrijf knellen op deze plek”

Bij het onderwerp spelen naast de gemeente ook de provincie en de Omgevingsdienst een rol. “Vorig jaar heb ik na de zomer met de gedeputeerde hierover gesproken. Ik heb aangegeven dat dit probleem op ons bordje ligt en dat we dit gezamenlijk op moeten lossen. De Omgevingsdienst zit er bovenop om in kaart te krijgen welke overtredingen gemaakt worden, om daarmee de overlast binnen de perken te krijgen. Duidelijk is dat de activiteiten van dit bedrijf op deze plek knellen. Het is duidelijk dat de leefkwaliteit verbetert als de activiteiten binnen de vergunning blijven.”

Van Niejenhuis geeft aan dat er nog niet met de vorige week geïnstalleerde gedeputeerde is gesproken. Maar dit gaat op korte termijn wel gebeuren. Ook omdat de Omgevingsdienst door de provincie wordt aangestuurd.