Wethouder door het stof rond afgelaste wielerkoers: “Dit had niet mogen gebeuren”

Foto: CDA-fractie Gemeente Groningen

Het college heeft woensdagmiddag haar excuses aangeboden voor de wielerrace die vorige week onverwacht niet door kon gaan op de wielerbaan Corpus den Hoorn. De fractie van het CDA had vragen gesteld over de kwestie.

“Het was afgelopen donderdag een teleurstellende dag”, betoogt Jalt de Haan van het CDA. “Honderd wielrenners, onder andere uit Friesland en Hoogeveen, stonden klaar om op uitnodiging van de Groninger Studenten Wieler Vereniging Tandje Hoger te gaan koersen op de wielerbaan. Maar tot hun grote teleurstelling lagen er nog rijplaten op de baan. Hierdoor moest de wedstrijd worden afgelast. Deze rijplaten lagen er vanwege werkzaamheden aan het clubhuis van GHBS. Ook komende zomer vinden er werkzaamheden plaats, waardoor wij bang zijn dat er dan ook overlast zal zijn.”

Jalt de Haan (CDA): “Excuses zijn op zijn plaats”

De Haan: “Wat daarnaast vervelend is, is dat deze vereniging op verschillende manieren contact heeft gezocht met de gemeente. Maar hier werd niet op gereageerd. Eerder deze week hebben wij deze vragen gesteld, waarop de media dit opgepakt heeft. Vervolgens heeft de gemeente de vereniging boos opgebeld. Wij zijn van mening dat excuses hier op zijn plaats zijn.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Dit had niet mogen gebeuren”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) noemt de situatie vervelend. “Ik heb zelf ook wel eens op een wielerbaan gefietst. Het is dan niet leuk als een wedstrijd ineens niet door kan gaan. Vaak zitten er ook redenen achter waarom iemand meedoet aan zo’n wedstrijd, bijvoorbeeld omdat het onderdeel is van een groter trainingsschema. Mochten er nog niet excuses gemaakt zijn, dan wil ik die bij deze aanbieden. Vanuit de ambtenaren is er een uitgebreid stuk aangeleverd over dit incident. De korte versie is dat dit niet had mogen gebeuren. De afstemming tussen de wielervereniging en ons had beter gemoeten. De verhalen die verteld worden verschillen wel, want volgens ons is er wel degelijk contact geweest. Dus hier moet nog even goed naar gekeken worden.”

“Belangrijk punt van aandacht”

Van Niejenhuis vertelt verder: “Het CDA geeft terecht aan dat er de komende tijd vaker overlast zal zijn. Ook volgend jaar bijvoorbeeld wanneer de velden vervangen gaan worden. We willen dat goed gaan afstemmen. Dat is voor ons een belangrijk punt van aandacht.” Voor Jim Lo-A-Njoe van D66 is dat antwoord nog niet helemaal duidelijk: “Kan de wielervereniging er dan nu op redenen dat wedstrijden en andere evenementen in de komende periode door kunnen gaan? Is het nu opgelost?” Van Niejenhuis: “Het gaat om de afstemming wanneer werkzaamheden plaats vinden. Daar mag geen verrassing in zitten. Dat mag niet gebeuren. Daar zullen we extra aandacht voor hebben.”