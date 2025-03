Wethouder baalt van foute aannames rond Sterrebos: “We willen iets heel moois van dit gebied maken”

Foto: Marijn Buijse - Beeman Productions

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer baalt van foute aannames en veronderstellingen die gemaakt zijn rond de discussie over het Sterrebos. Volgens Broeksma is het college er alles aan gelegen om er juist iets heel moois van te maken.

Het is aan het eind van de vergadering als Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen het woord vraagt: “Ik bespeur in de antwoorden van de wethouder lichtelijke irritatie op de vragen die hier gesteld worden. Wij als volksvertegenwoordigers krijgen veel vragen van omwonenden die zich zorgen maken. Mijn fractie heeft zelf in het bos gekeken, en we zijn geschrokken van wat we daar gezien hebben. Ik vind het jammer dat de wethouder het afdoet als ‘onzinnige’ vragen, die wij wel relevant vinden.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Onze intentie is om er iets moois van te maken”

Broeksma is het daar niet mee eens. “Dat het onzinnige vragen zouden zijn, dat heeft u mij niet horen zeggen. Als het gaat over irritatie; het gaat over het verschil waar mij mee bezig zijn, waar de gemeente mee bezig is, en aannames en veronderstellingen die soms gemaakt worden. Die verhouden zich slecht met wat er in feite gebeurt. Daarom is het ook belangrijk om een beeldvormende sessie te organiseren waarbij uitgelegd wordt welke zorgen terecht zijn en wat onterecht is. De intentie van dit college is om iets moois van dit gebied te maken. We willen dit op een hele goede manier doen. U hoort geen irritatie, maar u hoort heel veel betrokkenheid van deze wethouder.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “We zien het met lede ogen aan”

In het Sterrebos vinden de afgelopen periode werkzaamheden plaats. Omwonenden en betrokkenen maken zich grote zorgen. Het onderwerp werd tijdens de vergadering aangezwengeld door Partij voor het Noorden. “De afgelopen periode hebben we als fractie meerdere keren het Sterrebos bezocht”, vertelt raadslid Evelien Bernabela. “Wat daar gebeurt, dat zien we met lede ogen aan. Het gaat om een vrij breed pad dat is aangelegd, dat vlak langs de bomen loopt. Om dit pad aan te leggen, is een halve meter grond afgegraven, waardoor de humuslaag en de boomwortels onherstelbaar beschadigd zijn geraakt. Wij zijn geschrokken hoe diep er voor dit pad gegraven is.” Vorig jaar april trok de partij ook aan de bel. “Maar op dat moment waren we nog niet op de hoogte van de impact van de paden aan de randen van het bos. Door een halve meter af te graven, metalen afscheidingsplaten te plaatsen en een ondoordringbare laag stenen te storten, met daarop een synthetische doek en wit zand en de grote tegels, zijn de bomen langs de Waterloolaan alsnog aangetast.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Unieke mogelijkheid”

Volgens wethouder Broeksma is er bij het onderwerp sprake van veel veronderstellingen en aannames die in de media verschijnen en die in de vragen van Bernabela doorschijnen. “Het feit dat de zuidelijke ringweg onder de grond is gebracht, biedt een unieke mogelijkheid om de scheiding van het noordelijk en zuidelijk deel van het Sterrebos, om dit weer met elkaar in verband te brengen. Niet zoals het vroeger was, want de ringweg is er nog steeds. Door het deksel dat op de ringweg ligt, kunnen bomen niet diep wortelen, maar de relatie kan wel weer gelegd worden. En we willen dat ook goed doen. Ik denk dat we dat ook allemaal willen, dat het Sterrebos en het Zuiderplantsoen een goede relatie met elkaar aangaan. Dat het een fijne en mooie plek wordt, een biodiverse plek met goede ecologie, die op deze plek in de stad mooi tot bloei kan komen.”

Niet alleen inheemse bomen

Volgens de wethouder zullen er in het Zuiderplantsoen voornamelijk inheemse bomen worden geplant. “Maar inheemse bomen alleen is niet de goede oplossing voor een wijzigend klimaat. Als we vele zomers gaan krijgen waarbij de 40 graden wordt aangetikt, is de klassieke inheemse boom niet de boom die je wilt hebben. Of dat wel of niet zo is, dat laat ik graag aan ecologen over. Wat we wel zien is dat er relatief veel zaailingen van de esdoorn zijn. We moeten voorkomen dat het een monotoon bos wordt, dus de zaailingen zul je op tijd moeten rooien om daarmee er voor te zorgen dat het een biodivers bos wordt.”

“Werkzaamheden veroorzaken geen schade aan fundamentele wortels”

Broeksma wil de ecologische kwaliteit borgen en waar mogelijk versterken. “In de vragen van Partij voor het Noorden wordt verondersteld dat de werkzaamheden schade veroorzaken aan de fundamentele wortels. Daar is geen sprake van. De werkzaamheden worden intensief begeleid door boomdeskundigen die direct de werkzaamheden bijsturen als er boomwortels worden aangetroffen. De paden die nu gerealiseerd worden, vervangen bestaande paden die uit of betonnen tegels bestonden, zoals bij de Verlengde Hereweg, of uit een halverharding, zoals aan de Waterloolaan. Die verharding wordt vervangen door de Sterrebostegel aangevuld met een halfverharding.”

“Humuslaag is niet aanwezig”

Volgens de wethouder zit het met de humuslaag anders dan wordt gepresenteerd. “Deze is niet aanwezig. En is ook nooit aanwezig geweest. Het was immers een voetpad. Het aspect humus heeft alleen betrekking op het pad dat in het verlengde van de Sterrebosstraat wordt gerealiseerd. Daar was vroeger een afrit van de zuidelijke ringweg. Daar is een beperkte humuslaag ontstaan. Bij graafwerkzaamheden hebben we in hele beperkte mate boomwortels aangetroffen. Dat is ook niet gek, omdat onder die tegels nog een dichte laag asfalt lag en de halfverharding is door onderhoud steeds wat hoger komen te liggen.”

Lavaslakken

“De Partij voor het Noorden stelt verder dat er een ondoordringbare laag stenen wordt aangebracht als fundering. Dat is niet het geval. Sterker nog, de nieuwe fundering, lavaslakken als u het weten wil, is geschikter voor boomwortels dan de oude fundering. Het doek dat genoemd wordt, een waterdoorlatend doek, is bedoeld om te voorkomen dat het witte zand uitspoelt naar de fundering. Als dat zou gebeuren zouden de lavaslakken verdicht worden, en daardoor minder geschikt worden voor boomwortels. Het doek dient er dus juist voor om wortels de kans te geven door die door laag lavaslakken te kunnen wortelen.”

“Niet of nauwelijks boomwortels aangetroffen”

Ook het afgraven van een halve meter grond is niet volledig juist. “Dat is alleen gebeurt op plekken waar geen fundamentele boomwortels aanwezig zijn en waar we de bestaande fundering hebben verwijderd. Daar zijn niet of nauwelijks boomwortels aangetroffen, hooguit haarwortels, zoals ecologen dat noemen. De metalen afscheidingswanden die genoemd worden, zijn een sierrand van twintig centimeter. Het voorkomt dat de halfverharding uitspoelt naar het groen, en boomwortels kunnen er prima onderdoor groeien.”

“Wij betrekken áltijd ecologen bij dergelijke plannen”

De Partij voor het Noorden wil graag dat er in de toekomst ecologen worden betrokken bij dergelijke projecten. Broeksma: “Ik vind dat een moeilijke vraag. Wij betrekken áltijd ecologen bij dergelijke plannen. U had dit ook prima na kunnen vragen bij de bestuursadviseur van de gemeente. Ook bij het opstellen van het ontwerp van het Zuiderplantsoen zijn nadrukkelijk diverse ecologen betrokken. Ook landelijk gerenommeerde ecologen. Alle ecologische maatregelen die we nemen, worden gemonitord op werking. De conclusie is dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de natuur.”

Komende week vindt er een beeldvormende sessie plaats. De wethouder wil dan duidelijk maken welke dilemma’s er in het gebied spelen.