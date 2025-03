Werknemers Iederz leveren tientallen euro’s per maand in

Wethouder Carine Bloemhoff is boos op het kabinet, want medewerkers van Iederz krijgen per maand tientallen euro’s minder vanwege nieuwe belastingmaatregelen.

Iederz is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Groningen. Er werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“Ik sta voor onze mensen, ik vind het niet eerlijk dat hardwerkende mensen er op achteruitgaan terwijl de hogere inkomens er wel op vooruitgaan, aldus Bloemhoff. “Ik denk dat het mis is gegaan bij de behandeling van de belastingwetgeving. Er was toen heel veel aandacht voor de BTW wetgeving, maar hier moet wat aan gebeuren.” zegt de wethouder.

Het verschil kan wel oplopen tot 600 euro per jaar.