Wereldtuberculosedag: UMCG-arts meet zweet vingertopje om te zien of patiënten tb-medicatie goed innemen

Longarts Onno Akkerman - Foto via UMCG

Patiënten met tuberculose (TB) kunnen over niet al te lange tijd met een simpele zweettest controleren of ze hun medicatie goed innemen. Tot nu toe was hiervoor een bloedtest nodig. Op Wereldturberculosedag laat een onderzoeker van het UMCG zien hoe dat werkt.

TB-patiënten moeten hun medicatie dagelijks innemen. Als dat niet gebeurt, kan de ziekte terugkomen en anderen besmetten. Tot nu toe waren bloedtesten of toezicht nodig, wat belastend was voor patiënten en artsen. “Voortdurend bloedprikken is vervelend. Ook is er in sommige culturen veel angst om bloed te laten prikken.”

Longarts Onno Akkerman ontdekte de methode dankzij een Engelse test die via zweet drugsgebruik kon aantonen””Ik las erover en dacht toen, zou dit ook kunnen werken bij tuberculose-medicatie?”

Vingertop

Bij de nieuwe test plaatst iemand een vingertopje een halve minuut op een glaasje. Vervolgens wordt het zweet onderzocht. “Voor dit middel bleek de test betrouwbaar te zijn”, zegt Akkerman. Het UMCG is wereldwijd het enige TB-centrum dat hier onderzoek naar doet.

De nieuwe testmethode zit nu nog in de onderzoeksfase, maar Akkerman wil de test snel in de praktijk brengen. “Ik hoop echt dat we hiermee impact kunnen maken voor de wereldwijde TB-zorg.”

Wereldtuberculosedag

Het UMCG komt op deze maandag met het nieuws naar buiten, omdat het Wereldtuberculosedag is. Deze dag valt ieder jaar op 24 maart en is bedoeld om de bewustwording te creëren over tuberculose (tbc) en de bestrijding van de wereldwijde epidemie van de ziekte.