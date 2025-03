Wereldrecord schaatsen verbroken op Kardinge: “Je rug is niet gemaakt om 24 uur krom te staan” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Het is de 25-jarige Jochem Kerssies gelukt om het wereldrecord schaatsen te verbreken. Op de ijsbaan van Kardinge legde hij in 24 uur een afstand af van 680 kilometer.

“Op dit moment zijn we druk bezig om alles op te ruimen”, vertelt Olav Gruppen van de studentenschaatsvereniging Tjas. “Het afgelopen etmaal is er ontzettend veel gebeurd. Vrijdagochtend zijn we begonnen met het opbouwen van de evenementen die we georganiseerd hebben en het aanbrengen van versiering. Gisteravond rond 19.00 uur stapte Jochem op het ijs. En zojuist om 19.00 uur kwam hij na 1.800 rondjes gemaakt te hebben over de finish. Daarmee heeft hij het wereldrecord te pakken, dus je kunt je voorstellen dat iedereen ontzettend enthousiast en blij is.”

Foto: Rieks Oijnhausen Jan Roelof Kruithof kijkt toe hoe zijn record wordt verbeterd. Foto: Rieks Oijnhausen Jan Roelof Kruithof. Foto: Rieks Oijnhausen

Record uit 1994 verbeterd

Het oude record stond op naam van Jan Roelof Kruithof die in 1994 rond de 655 kilometer aflegde. Kerssies heeft zich de afgelopen periode gedegen voorbereid op de uitdaging. Sinds afgelopen herfst traint hij waarbij hij bijvoorbeeld acht uur lang onafgebroken geschaatst heeft op het ijs van Collalbo, in Zuid-Tirol, en ook fietste hij binnen zeventien uur van Groningen naar Parijs.

14.000 euro opgehaald

Met de actie op Kardinge vraagt Kerssies aandacht voor kinderen met een spierziekte en voor kinderen uit gezinnen waar niet genoeg geld is om te kunnen sporten. Gruppen: “Het gaat dus om twee goede doelen. Zojuist, na de finish, hebben we een prijsuitreiking gehad. De tussenstand van deze actie is dat de teller op 14.000 euro staat. Dat betekent 7.000 euro voor elk doel. Er kan echter nog gedoneerd worden. Het doel is gesteld op 18.000 euro en we hopen stiekem dat door alle aandacht die we nu krijgen, dat de teller de komende dagen nog op gaat lopen.”

“Jochem heeft het gewoon gedaan”

Op de vraag hoe het nu met Kerssies gaat zegt Gruppen: “Hij is moe. Een mens is niet gemaakt om 24 uur wakker te zijn, laat staan om 24 uur lang te sporten. Schaatsen is wat dat betreft misschien ook wel één van de gekste sporten die ooit is bedacht. Als je aan het schaatsen bent, dan zit je in een bepaalde houding. Maar je rug is er niet voor gemaakt om zo lang krom te staan. Maar Jochem heeft het gewoon gedaan. Na afloop stond hij iedereen nog met een glimlach toe te spreken. Maar zojuist hebben we hem wel naar huis gestuurd. Als ik het goed begrepen heb, dan moet hij maandag weer werken, dus hij kan zijn rust wel even goed gebruiken.”

Evenementen

En de evenementen waar Gruppen over sprak? “Je moet er ook een feestje van maken. Dat hebben we in de meest letterlijke zin ook gedaan. We hebben bijvoorbeeld een bingo georganiseerd, er konden spandoeken gemaakt worden, er was een optreden van een dweilorkest en er konden oudhollandse spelletjes gespeeld worden. Op en rond de ijsbaan was van alles te doen, waardoor jong en oud plezier hadden. Maar ook voor Jochem was het fijn. Door alle evenementen, alle bezoekers, word je gesteund bij deze prestatie. En als je dan ziet hoeveel mensen een bezoek hebben gebracht aan de ijsbaan, dan is dat echt fantastisch.”