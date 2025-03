Wennemars is De Boo te snel af op 1.000 meter WK: “Met zilver afsluiten is heel mooi”

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Langebaanschaatser Jenning de Boo heeft zaterdag zilver gewonnen op de 1.000 meter bij de WK Afstanden in het Noorse Hamar. Joep Wennemars verraste vriend en vijand door het goud te pakken.

In het Vikingskipet aan het idyllische Mjøsa-meer stonden bij de afstand 24 mannen aan de start. Van tevoren waren de ogen vooral gericht op Jordan Stolz, Jenning de Boo, Cooper Mcleod en Zhongyan Ning. Maar het liep anders. Aanvankelijk zette de Pool Piotr Michalski in de eerste rit een tijd neer van 1.09.08. Deze tijd bleef lang als snelste op het scorebord staan. In de zevende rit nam Joep Wennemars het op tegen de Canadees Vincent Dubreuil. Wennemars opende in 16.26 seconden, waarmee hij zijn snelste opening ooit neerzette. Met 40.99 seconden op zeshonderd meter finishte hij in 1.08.05. Hij reed daarmee het baanrecord van Thomas Krol, 1.08.65, uit de boeken.

De Boo-Ning

“Holy moly”, zegt Wennemars na afloop voor de NOS-camera. “Ik heb een goede tijd neergezet, ik heb mijn ding gedaan. Maar ik dacht dat anderen wel sneller zouden zijn.” Toch wist niemand de 22-jarige Wennemars te overtreffen. In de elfde rit nam De Boo het op tegen Zhongyan Ning uit China. De Boo pakte vrijdagavond goud op de 500 meter. De Groningse schaatser had een korte nacht vanwege de huldigingen en interviews. Na een valse start opende De Boo in 16.26, wat gelijk was aan Wennemars. Na zeshonderd noteerde hij 40.98, waarmee hij op dat moment nipt sneller was. Door een slechte wissel, waarbij hij niet kon profiteren van Ning, finishte De Boo in 1.08.21. Ning noteerde 01.09.43.

Stolz-Liiv

Vervolgens waren alle ogen gericht op Jorden Stolz die het in de laatste rit opnam tegen de Est Marten Liiv. Stolz opende in 16.32, Liiv in 16.44. Ook in de eerste volle ronde wist de sympathieke Est in de buurt te blijven van de Amerikaan, 41.56 om 41.34. Na de wereldbeker in Milwaukee kreeg Stolz te maken met een keel- en longontsteking. Sindsdien kan hij niet meer honderd procent geven. Hierdoor werd zijn heerschappij op de 500 en 1000 meter doorbroken tijdens de wedstrijden in Polen en Heerenveen. Uiteindelijk zette Stolz met 1.08.26 de derde tijd neer.

Jenning de Boo: “Joep heeft terecht gewonnen”

Na afloop is De Boo niet ontevreden: “Aan de ene kant ben ik blij. Ik ben nog aan het nagenieten van gisteren. Vandaag heb ik een goede race gereden, maar het moest harder. Joep was de betere man. Hij heeft terecht gewonnen.” Toch was de laatste wissel met Ning niet in het voordeel van De Boo: “In mijn ooghoek zag ik hem aankomen. Ik had niet gedacht dat hij onderdoor zou gaan. Ik denk dat het vast iets gescheeld heeft in de tijd. Maar om dan te zeggen dat als de kruising beter was geweest, ik misschien had gewonnen… ‘als en misschien’ telt niet. Het is inmiddels ook mijn derde dag hier. Afgelopen nacht heb ik geen lekkere nacht gedraaid. Met zilver afsluiten is heel mooi.”

Wennemars: “Ik heb geen idee wat er is gebeurd. Ik had dit niet durven dromen. Hoe kan ik nou gewonnen hebben? Ik heb 2,5 rondje hard geschaatst, en dat is goed gelukt.”