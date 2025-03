Weer rijplaten op wielerbaan: 100 wielrenners voor piet snot naar Corpus den Hoorn door afgelaste koers

Foto: CDA-fractie Gemeente Groningen

De Groninger Studenten Wieler Vereniging Tandje Hoger stond afgelopen donderdag met honderd wielrenners klaar om te koersen op de wielerbaan op sportpark Corpus den Hoorn. Maar die koers kwam er niet: er lagen nog rijplaten op de baan vanwege werkzaamheden bij de hockeyclub GHBS. Volgens CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan is het niet voor het eerst dit jaar dat een koers wordt afgelast vanwege de werkzaamheden bij de buren.

“Over de rijplaten rijden is geen optie, omdat dit voor zeer gevaarlijke situaties zorgt,” schrijft De Haan aan het Groningse gemeentebestuur. “Het is helaas ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Zo konden eerder dit seizoen al drie ‘dropkoersen’ (trainingswedstrijden) niet doorgaan.”

Volgens De Haan is de herhaaldelijke hinder voor de wedstrijden op meerdere fronten ergerlijk voor Tandje Hoger, zowel financieel als voor de reputatie van de studentenwielerclub: “Vrijwilligers steken veel tijd en energie in de organisatie. Ook de Noordelijke Wielervereniging Groningen heeft last van de hierboven beschreven problematiek, bijvoorbeeld bij hun trainingen.”

De gemeente moet snel ingrijpen, besluit De Haan: “Komende donderdag staat er weer een wedstrijd gepland en het is nog onduidelijk of de wedstrijd nu wel door kan gaan.”