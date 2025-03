Waterschapsbelasting weer fors omhoog

Impressie via Waterschap Noorderzijlvest

De 21 waterschappen in ons land verwachten dit jaar ongeveer 4,3 miljard euro te heffen; ruim 300 miljoen euro (ruim 8 procent) meer dan vorig jaar. De belastingen in Groningen stegen nog forser. Het gaat om enkele tientjes.

De provincie Groningen telt twee waterschappen: Hunze & Aa’s en Noorderzijlvest. De hoogte van de belasting hangt onder meer af van de WOZ-waarde van de woning en het aantal bewoners. De waterschapsheffing per meerpersoonshuishouden bedraagt dit jaar 671 euro bij Noorderziijvest en 515 euro bij Hunze en Aa’s. Alleen in Friesland is men nog duurder uit (679 euro). De Dommel in Brabant is het goedkoopst, met 370 euro.

Nederland telt 21 waterschappen. Die zijn verantwoordelijk voor het beheer van het oppervlaktewater en afvalwaterzuivering. Nederland moet beschermd worden tegen hoogwater en wateroverlast en ook zorgen voor voldoende en kwalitatief goed drinkwater. En dat kost steeds meer geld.

Vergeleken met vijf jaar eerder is de waterschapsheffing volgens het CBS met 41 procent toegenomen. De hoogte van de heffing voor huishoudens verschilt sterk per regio. De waterschappen hebben het geld hard nodig, vanwege de klimaatverandering. Droge en natte periodes worden steeds heftiger en duren ook langer.