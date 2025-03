Waterschap Hunze en Aa’s verhogen winterpeilen vroeger dan normaal.

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

De geringe regenval in de afgelopen weken laat de winterpeilen eerder verhogen dan normaal, dat meldt Waterschap Hunze en Aa’s. De winterpeilen worden een maand eerder richting het zomerpeil verhoogd. Normaal gesproken verhoogt het water de peilingen pas vanaf 15 april.

De aanvoer van het water komt vanaf deze week vanuit het IJsselmeer naar ons gebied. Door de verminderde regenval (6,4 millimeter in plaats van 65 millimeter) staat veel land droog en wordt weinig water afgevoerd naar zee. De aanvoer van het water vanuit het IJsselmeer, richting Delfzijl en Nieuwe Statenzijl, zorgt ervoor dat ze op die plekken goed kunnen spuien.



Waterschap Hunze en Aa’s meldt dat op dit moment het zoutgehalte in het water in het Eemskanaal oploopt. Het spuien van het water zorgt ervoor dat het zoutgehalte in het water niet toeneemt, waardoor landbouw geen last heeft van zout water.

De voorspelling is dat er de komende dagen weer neerslag valt. Waterschap Hunze en Aa’s voert daarom eerst tot begin volgende week het water aan. Afhankelijk van de gevallen neerslag bepalen ze of er nog meer moet worden aangevuld.