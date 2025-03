Waterloolaan twee weken dicht tussen Hereweg en Sterrebosstraat voor aanleg nieuwe bestrating

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De Waterloolaan is vanaf aanstaande maandag twee weken dicht in beide richtingen tussen de Hereweg en de Sterrebosstraat.

De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan de bestrating.

Op het deel tussen de Sterrebosstraat en de Verlengde Oosterweg geldt tijdens de werkzaamheden éénrichtingsverkeer. Hier is de weg alleen toegankelijk voor verkeer richting de Sterrebosstraat. Voor reizigers naar het kantoor van DUO en de Belastingdienst verandert de route. De heenweg loopt via de Helperzoom. Op de terugweg wordt het verkeer via de Kempkensberg om het gebouw heen geleid.

