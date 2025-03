Wall House opent nieuw seizoen met ‘De vervorming van het alledaagse’

Foto: Rieks Oijnhausen

Wall House #2 aan het Hoornsemeer staat aan de vooravond van een nieuw seizoen. Het nieuwe seizoen zal afgetrapt worden met de tentoonstelling ‘De vervorming van het alledaagse’, waarin werken van Lieve van Loon en Elena Chiu centraal zullen staan.

Het gebouw, ontworpen door de Amerikaanse architect John Hejduk, is elk jaar van april tot november geopend. Op zaterdagen en zondagen kunnen tentoonstellingen bekeken worden. De bovenste verdieping is de komende maanden gereserveerd voor de installatie Symbiotic Stems van Chiu. Chiu studeerde vorig jaar af in Product Design aan de Academie Minerva. Bij haar werk wordt technologie gecombineerd met natuur en design. Naast Symbiotic Stems is DEADBUG STEREO te zien, waarbij de kunstenaar laat zien hoe techniek werkt en onnodige onderdelen overbodig maakt.

Van Loon studeerde vorig jaar cum laude af aan Minerva met haar project ‘De vervorming van het alledaagse’. Bij haar werken haalt ze inspiratie uit gewone objecten en vormen. Door een object steeds opnieuw te tekenen of schilderen, geeft ze het een nieuw uiterlijk of zelfs een eigen karakter. In Wall House presenteert Van Loon het werk Eetkamer-scène, Keuken-scène en Kas-scène. Elke scène is gemaakt met verschillende materialen en technieken, zoals glas in lood, keramiek, tekeningen en drukwerk. Zo zijn op de plek waar oorspronkelijk de keuken in het gebouw zat, alledaagse keukenobjecten te zien.

De opening vindt plaats op zaterdag 6 april. Beide kunstenaars zullen dan aanwezig zijn om een introductie en toelichting te geven. De tentoonstelling ‘De vervorming van het alledaagse’ is tot 17 augustus te bewonderen.