VVD wil betere terugkoppeling naar burger bij meldingen van wangedrag in openbare ruimte

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Inwoners moeten beter op de hoogte worden gehouden van wat er met hun meldingen over afvaldumping en ander wangedrag in de openbare ruimte gebeurt. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van de VVD. Volgens de partij doen veel mensen melding van gedumpt afval, maar krijgen ze daar nooit iets over terug te horen.

Volgens de VVD leidt dit ertoe dat mensen ontmoedigd raken om meldingen te blijven doen. Dit terwijl oplettende inwoners juist een belangrijke rol spelen bij het signaleren van overlast, schrijft raadslid Rik Heiner aan het college. De partij noemt afvalzakken naast prullenbakken, gedumpte huisraden of asociaal rijgedrag als voorbeeld.

De VVD wil weten van het gemeentebestuur hoeveel meldingen er worden gedaan en hoe vaak melders een terugkoppeling krijgen. Ook vraagt de fractie of er mogelijkheden zijn om het meldproces te verbeteren, bijvoorbeeld met standaardnotificaties.

Daarnaast pleit de VVD voor een publiekscampagne om inwoners bewuster te maken van het belang van meldingen en mogelijke gedragsinterventies om afvaldumping te voorkomen.