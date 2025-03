VVD kritisch op verlenging pilot eindejaarsuitkering: “College overtreedt bewust de wet”

Rechtenvrije foto via PxHere

De gemeente Groningen verlengt een, pilot waarbij de eindejaarsuitkering van bijstandsgerechtigden met een parttime baan niet wordt verrekend met hun uitkering, tot het einde van jaar. De VVD-fractie komt nu in het geweer. Want, zo stelt raadslid Elisabeth Akkerman: “Extra vrijstellingen die niet binnen de wet passen, vinden wij niet acceptabel. Werken moet lonen.”

Sinds 2019 hoeven mensen in de bijstand met een parttime baan in de gemeente Groningen hun eindejaarsuitkering niet in te leveren. De regeling is bedoeld om drempels naar werk verlagen en ingewikkelde verrekeningen te voorkomen. Deelnemers houden jaarlijks gemiddeld 300 euro extra over. Het college stelt dat dit mensen stimuleert om te werken en administratieve lasten vermindert.

Maar de VVD vindt dat het college hiermee de Participatiewet terzijde schuift. “Soms gaat er iets mis en gebeurt dit per ongeluk”, stelt Akkerman. “Dan moet het college dat melden, maar in dit geval kiest het college er bewust voor om af te wijken van de wet. Dat vinden wij zorgelijk. De gemeente werkt met publiek geld, en inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat alles volgens de regels gaat.”

De pilot kost de gemeente jaarlijks zo’n 85.000 euro. Volgens het college is de regeling een succes, niet alleen omdat het de administratieve lasten van de gemeente drukt “De 170 bijstandsgerechtigden die de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van de regeling hebben de vrijlating van de eindejaarsuitkering bijzonder positief gewaardeerd”, stelt het college. “Het was voor sommigen een extra stimulans om aan het werk te gaan. Het stopzetten van de vrijlating op dit moment, geeft een verkeerd signaal af.”

Maar de VVD twijfelt. “Zijn deze twee punten, die overduidelijk wel te verwachten waren, niet wat licht om een weloverwogen oordeel over de pilot te kunnen vellen?” vraagt Akkerman. De VVD-fractie begrijpt volgens Akkerman dat de regeling inwoners helpt, maar vindt het onacceptabel dat de gemeente de wet opzij schuift. “Het college overtreedt hier bewust de wet. Waarom denkt zij dat dat acceptabel is als het volgens haar ‘onze inwoners ten goede komt? Werken moet lonen, maar wel binnen de regels,” benadrukt Akkerman.

Het college wil doorgaan met het niet verrekenen van de eindejaarsuitkeringen, in ieder geval tot een wijziging wordt doorgevoerd in de Participatiewet in Balans. Deze wijziging zou de Groningse regeling overbodig maken. Het was de verwachting dat de wet dit jaar in werking zou treden, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Ook zou het kunnen dat nog niet alle wetswijzigingen dit jaar in één keer worden doorgevoerd. Daarom verlengt de gemeente de pilot nu tot het einde van het jaar en kijkt dan opnieuw hoe de vlaggen (in Den Haag) erbij hangen.