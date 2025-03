“Vrouwenrechten staan er in Groningen goed op, maar we kunnen niet achterover leunen”

Tijdens het programma vond er een workshop werelddansen plaats. Foto: ingezonden

In wijkcentrum Het Dok in Lewenborg werd zaterdagmiddag in het kader van Internationale Vrouwendag een middag georganiseerd met allerlei activiteiten voor vrouwen. Volgens Ilona Bekkering is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben.

Hoi Ilona! Jullie hadden gisteren een uitgebreid programma…

“Dat kun je wel zeggen. Ons programma begon om 12.00 uur waarbij de bezoekers de mogelijkheid hadden om een gratis manicurebehandeling te krijgen. Ook was er een workshop waarbij chocoladerepen versierd konden worden. Al vrij snel kwam Tineke Rouw-Oosterhuis langs om een workshop dansen aan te bieden op wereldmuziek. Rond 14.00 uur zijn we gestart met de voorbereidingen op een high-tea, waar mensen zich van tevoren voor moesten aanmelden. En gedurende het programma waren er verschillende kraampjes waarbij er onder andere sieraden, typische vrouwendingen en verzorgingsproducten aangeschaft konden worden. Ook was er een kraampje waar mensen vogelhuisjes en vogelvoer konden kopen.”

Hoe belangrijk is het organiseren van zo’n dag?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. In Groningen, en ook in de rest van het land, is het over het algemeen goed gesteld met de rechten van vrouwen. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Internationale Vrouwendag is een mooie kapstok om daar bij stil te staan en om daar aandacht voor te hebben. Voor mij persoonlijk was het de eerste keer dat ik bij de organisatie in Lewenborg betrokken was, maar de afgelopen jaren zijn er al diverse eerdere edities geweest.”

Hoewel je zegt dat het in het algemeen goed gesteld is met de rechten van vrouwen, sprak ik gisteren met de initiatiefnemers van de ‘femicide-vrachtwagen’, die op de Grote Markt stond. Toont dit niet aan dat waakzaamheid geboden blijft?

“Dat ben ik volledig met je eens. Ik denk dat we absoluut niet moeten gaan denken dat we wel achterover kunnen gaan leunen. Ik ben ook bekend met de vrachtwagen die op de Grote Markt stond. De projectleider huiselijk geweld tegen vrouwen en migrantenvrouwen was gisteren ook enige tijd bij ons. Ze deelde flyers uit over dit onderwerp. Het is belangrijk om de ogen voor dit onderwerp niet te sluiten, omdat het een groot probleem is, dat ook in onze stad voorkomt.”

Hoeveel mensen hebben gisteren jullie programma bezocht?

“Onze schatting is dat het tussen de zestig en zeventig mensen zijn geweest. Dat is een hele keurige opkomst. Waar we ook heel blij mee zijn is dat alle leeftijden vertegenwoordigd werden. Pubers, jonge dames en ook ouderen. Dit zorgde voor een mooie wisselwerking, waarbij ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen en kennis centraal stonden.”

Het is wellicht nog iets te vroeg, maar volgend jaar weer?

“Zonder twijfel, absoluut. Inhoudelijk kan ik daar nog niets over vertellen. Maar je ziet dat het gisteren veel gebracht heeft. En ook wij als organisatie leren van deze dag, waarbij we kansen en mogelijkheden zien om het volgend jaar nog beter neer te kunnen zetten. En ook dat hoort bij het niet achterover gaan leunen: het is belangrijk om hier aandacht voor te houden.”