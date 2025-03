Vrouwen ervaren vaker bijwerkingen van medicijnen dan mannen, UMCG onderzoekt oorzaken

Het UMCG gaat vijf investeringen van 10.000 euro doen in veelbelovende onderzoeken die de verschillen in zorg tussen mannen en vrouwen moeten verkleinen. Eén van die onderzoeken wordt gedaan door Aranka Ballering en Sieta de Vries. Zij concluderen dat vrouwen vaker gebruik maken van alternatieve medicijnen en behandelingen. Maar geldt dit voor elke leeftijd en levensfase? Een gesprek met onderzoeker Sieta de Vries die te gast was in het OOG-radioprogramma Laan & De Vries.

Hoi Sieta! Waarom is het nodig om te kijken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in de zorg? Veel dingen werken toch ongeveer hetzelfde in het menselijk lichaam?

“Dat zou je denken inderdaad. Maar dat is niet zo. Denk bijvoorbeeld aan geslachtsspecifieke ziektes, zoals menstruatie. Dat is een vrij duidelijk voorbeeld. Zelf heb ik onderzoek gedaan naar de bijwerkingen van medicijnen. Daaruit blijkt dat vrouwen vaker bijwerkingen ervaren dan mannen. Er zijn ook flink wat middelen waarbij je geen verschil ziet, maar over het algemeen genomen ervaren vrouwen vaker bijwerkingen.”

Hoe zou dat komen?

“Die vraag vind ik zelf ook het meest interessant. Het zouden biologische verschillen kunnen zijn. Denk dan aan verschillen in gewicht, vetpercentage of de nierfunctie. Maar ook sociaal maatschappelijk en psychologische verschillen kunnen de oorzaak zijn waarom de bijwerkingen per geslacht anders uit kunnen pakken. Dat is dus waar we onderzoek naar doen.”

Als je het dan hebt over alternatieve medicijnen en behandelingen die zowel door mannen en vrouwen gebruikt worden, over welke medicijnen hebben we het dan?

“Om hier zicht op te krijgen gaan we gebruik maken van de data van Lifelines. Lifelines haalt van 165.000 mensen in Noord-Nederland allerlei lichaamsmaterialen op, zoals bloed en urine, en via vragenlijsten wordt er informatie opgehaald over de gezondheid. Als onderzoekers zijn we afhankelijk van de data die binnen Lifelines beschikbaar is. Heel concreet hebben we het dan over homeopathische middelen, kruidenmiddelen maar ook mineralen- en vitaminepreparaten. En ook of mensen gebruik maken van alternatieve hulpverleners.”

Al deze middelen worden vaker door vrouwen gebruikt dan door mannen. En jullie willen weten of dit verband houdt met langdurige lichamelijke klachten die vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. Over welke klachten hebben we het dan?

“Het gaat om klachten die zowel door mannen als vrouwen ervaren kunnen worden. Dus niet vrouwspecifieke klachten. Denk bijvoorbeeld aan hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en vermoeidheid. Over het algemeen hebben vrouwen daar vaker last van en zijn dit ook veel voorkomende klachten. En wat ik zelf heel leuk vind, is dat we gaan kijken of het gebruik van alternatieve middelen ook verschilt in verschillende levensfases. Bijvoorbeeld van de menopauze is bekend dat het verschillende klachten met zich meebrengt. Dus is het verschil tussen man en vrouw en het gebruik van middelen in die fase anders dan bijvoorbeeld rond de puberteit? Dat is waar we een antwoord op willen krijgen.”

In Rotterdam is eerder deze maand een onderzoekscentrum geopend dat zich specifiek richt op de gezondheidszorg voor vrouwen. Het UMCG heeft nu geïnvesteerd in vijf onderzoeken, maar zou zo’n onderzoekscentrum ook iets voor Groningen zijn?

“Het UMCG ondersteunt en stimuleert dit soort onderzoeken heel erg. Niet alleen met de vijf onderzoeken die nu benoemd worden, maar ook in de toekomst doen ze dat op een veel breder vlak. Wij zijn als ziekenhuis heel nauw betrokken bij het onderzoekscentrum in het Erasmus MC. We hebben daar regelmatig contact mee. Of Groningen ook zo’n centrum zou kunnen krijgen, daar heb ik geen zicht op. Maar ik weet zeker dat uit de samenwerking met Rotterdam er vervolgtrajecten voort zullen komen.”

De resultaten van het onderzoek worden volgend voorjaar verwacht.

