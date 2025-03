Vrijdag toenemende bewolking met in de avond een bui, weekend fris maar droog

Foto: Sebastiaan Scheffer

Richting het weekend wordt het weer in Groningen geleidelijk aan frisser. Vrijdag begint nog met flink was zon, maar bewolking lijkt steeds meer de boventoon te gaan voeren. Maar maandag is er alweer geregeld zon en begint de temperatuur aan een opmars.

Door Johan Kamphuis

Vrijdag zijn er flinke perioden met zon, maar neemt de bewolking in de middag vanuit het westen geleidelijk aan toe. Later in de avond valt er een bui. Het wordt 15 of 16 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4.

De dag erna wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 11 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. Zondag valt er een bui en staat er een stevige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 5. Met ook nu en dan zon wordt het 12 graden.

Vooruitzichten

Maandag is er geregeld zon en blijft het droog. Het wordt 12 graden. Dinsdag tot en met donderdag is het vrij zonnig tot zonnig en wordt het warmer onder regie van een zuidoostelijke stroming. Donderdag komen we zelfs uit in de buurt van de 20 graden.

En daarna? Dan zou de wind wel eens kunnen gaan krimpen naar het noorden met een markante temperatuurdaling als gevolg op vrijdag tot onder de 10 graden. Mogelijk keren zelfs winterse buien terug!