Vrijdag stralende en warme lentedag

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Rustig en zonnig weer staat ons de komende dagen te wachten, al is er in het weekend kans op enige bewolking. Zondag is er kans op een bui, volgens OOG-weerman Johan Kamphuis.

Vrijdag wordt een stralende en warme lentedag met een maximumtemperatuur rond 20 graden. De wind uit het oosten tot zuidoosten neemt toe naar matig, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden al trekt er ook wel enige bewolking over. Het blijft droog en het wordt 18 graden.

Zondag is het rustig weer waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. In de loop van de dag is er kans op een bui. Het wordt 17 of 18 graden.

Maandag begint de week erg zacht met 16 of 17 graden en droog weer. Maar houdt dat zachte lenteweer aan de rest van de week? Meer daarover op de weerpagina.