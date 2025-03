Vrijdag mix van wolken en opklaringen, met kans op een bui

Foto: Lars Faber

Vrijdag is er kans op een bui. In het weekend zijn er droge perioden met hooguit een spatje motregen op zondag.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met in de ochtend kans op een bui. Het wordt 7 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3. In de nacht wordt het 0 tot -2 graden.

Zaterdag is er af en toe zon maar neemt de bewolking snel toe. Het blijft droog en het wordt 7 graden bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 2 tot 3. In de nacht daalt de temperatuur naar -1 of -2 graden.

Zondag is het veelal grijs en waterkoud met later op de dag kans op een spatje motregen. Het wordt 7 graden bij een zwakke of matige noordelijke wind, windkracht 2 tot 3.

Vanaf maandag keert de zon terug en gaat het kwik de lucht in. Hoe warm en wordt en hoe lang de nieuwe lenteperiode aanhoudt? Lees het op de weerpagina.