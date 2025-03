Vrijdag en weekend zonovergoten

Foto: Joris van Tweel

Er staat een lenteweekend voor de deur. Volgens weerman Johan Kamphuis is alleen zondag kans op wat sluierbewolking.

Vrijdag wordt een stralende lentedag. Er is volop zon en het wordt 17 graden bij een zwakke of matige zuidelijke wind, windkracht 2 tot 3.

Zaterdag is het opnieuw rustig en zonnig met een maximumtemperatuur rond 18 graden. De oostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.

Ook zondag houdt het zonnige weer aan al kunnen er in de loop van de dag een paar sluierwolken overtrekken. Het wordt 16 graden bij een zwakke tot matige oostenwind, windkracht 2 tot 3.

Maandag zakt het kwik al een paar graden en daarna een vrije thermische val? Lees er alles over op de weerpagina.