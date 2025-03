foto: 112 Groningen

Een kleine vrachtwagen is woensdagmiddag vast komen te zitten onder de loopbrug over de wielerbaan op Sportpark Corpus den Hoorn in de Stad. Het voertuig raakte hierbij zwaar beschadigd.

Een berger is gekomen om de chauffeur van het busje te hulp te schieten. Het voertuig is onder de brug vandaan gereden en weggesleept. Niemand raakte gewond.