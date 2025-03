Volkstuinen onverminderd populair: “Een wachttijd van twee jaar”

Zelf je eigen aardappels, tomaten en spinazie verbouwen. In Groningen neemt de belangstelling daarvoor toe, merken ze op volkstuinencomplex Golden Raand. Voorzitter Mennie Oosterhuis vertelt dat er een wachtlijst van twee jaar is.

Hoi Mennie! De afgelopen dagen is het mooi voorjaarsweer. Ik kan me voorstellen dat het al wat begint te kriebelen…

“Dat kun je wel zeggen. Ik ben gisteren even op de tuin geweest. En ik was niet de enige. Her en der zie je al mensen beginnen met de eerste werkzaamheden. Dan moet je denken aan wat spullen opruimen, dode planten verwijderen en het verwijderen van de groene aanslag op de kassen. Voor het bouwrijp maken van de grond is het nu nog te vroeg.”

De ijsheiligen is bij moestuinders volgens mij ook een belangrijk begrip hè?

“Klopt. IJsheiligen is een jaarlijks terugkerende periode van 11 tot 14 of 15 mei. Traditioneel luiden de ijsheiligen het einde van de nachtvorst in. Nachtvorst kan veel schade aanrichten aan bloemen en plantjes omdat deze niet bestand zijn tegen vorst. Dus je kunt wel eerder gaan zaaien, maar dat heeft geen zin. Een andere tuinder verwoorde het laatst heel mooi. Hij zei, jij gaat nu toch in deze periode ook niet dagen met je voeten in een bak met koud water zitten? En dat is het precies, want het weer is wispelturig.”

Waarbij je doelt op de komende dagen waarbij het kouder wordt…

“Ja, dus het zijn nu echt de voorbereidende werkzaamheden. Het snoeien van de fruitbomen hoort er bijvoorbeeld ook bij. Zelf moet ik nog twee fruitboompjes snoeien. Ik houd altijd de datum van 15 maart aan. Dat is het moment dat vogels weer actief worden en het broedseizoen van start gaat. Dat wil ik niet verstoren. In de loop van april zul je zien dat tuinen bouwrijp worden gemaakt, waarbij eigenlijk vanaf 1 mei het echte tuinseizoen begint.”

Ondertussen is er voor het volkstuinencomplex veel belangstelling…

“Dat kun je wel zeggen. We hebben op dit moment 104 mensen op de wachtlijst staan. En dat speelt niet alleen bij ons, maar ook bij andere volkstuincomplexen in de gemeente waar ik regelmatig contact mee heb. Het is echt iets wat tijdens de coronacrisis is ontstaan. Ik kan me herinneren dat we in 2016 advertenties plaatsten om maar nieuwe huurders te werven. Tijdens corona is de volkstuin echt in schwung gekomen. Wat dat betreft moeten we mensen die zich nu aanmelden ook teleurstellen. We zetten ze op de wachtlijst, maar ze moeten rekening houden met zeker een wachttijd van twee jaar.”

Zou wat dat betreft het complex uitgebreid moeten worden?

“Ja, eigenlijk wel. Op ons terrein speelt natuurlijk het één en ander. Vanwege de realisatie van woonwijk De Nieuwe Held dreigen wij tien procent van ons terrein kwijt te raken vanwege de komst van kunstgrasvelden voor een nieuw sportcomplex. Wat ik eigenlijk mis is een overkoepelende organisatie. Als je voetbal- of hockeyverenigingen hebt, dan hangt daar een overkoepelend orgaan boven. Als volkstuinders hebben wij dat niet. Als wij onszelf wel zouden organiseren, dan zou het veel makkelijker worden om wensen te uiten en om druk uit te oefenen. Nu gebeurt dat op individueel niveau, maar daardoor ben je wel minder krachtig.”

De komende jaren wordt er in Groningen het woningarsenaal flink uitgebreid. Zou daar op geanticipeerd moeten worden?

“Als het aantal inwoners toeneemt zullen onze wachtlijsten langer worden. Ik zou het daarom ook helemaal niet een gek idee vinden om bij nieuwbouwprojecten in de planvorming volkstuinencomplexen in te tekenen. Net zoals je nu een sportcomplex of andere voorzieningen intekent, zou je met zoiets ook rekening kunnen houden. Met name een wijk als De Suikerzijde leent zich daar volgens mij heel goed voor.”

Wat is er zo mooi aan het hebben van een tuin op een volkstuincomplex?

“De sfeer, de gezelligheid en de rust. Golden Raand is een paradijselijk plekje. Ondanks dat je in de stad zit is het hier soms zo stil. Met de andere tuinders is er veel contact. En ondertussen maak je iets moois van je tuin. Het groeien en bloeien is een mooi proces en als het uiteindelijk lekkere en biologische producten oplevert, dat is natuurlijk helemaal geweldig.”

Enkele jaren geleden maakte OOG een reportage over Golden Raand: