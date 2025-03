Volgende week woensdag ‘rood vierkantjes’ bij de RUG tijdens staking universiteitspersoneel

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen leggen volgende week woensdag het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op het Hoger Onderwijs. Ze vragen dan aandacht voor de gevolgen van de geplande bezuinigingen. Het bestuur van de RUG laat weten de actie te steunen en roept actievoerders op deze dag een ‘rood vierkantje’ te dragen, als teken van protest.

De staking bij de RUG wordt georganiseerd door de vakbonden FNV, AOb, WOinActie, Organize the RUG en GSb. Medewerkers mogen zelf bepalen of zij mee willen doen aan de staking. Toetsing, promoties en andere ceremonies gaan op de stakingsdag, als het aan het bestuur van de universiteit ligt, wel gewoon door. Docenten wordt gevraagd hier rekening mee te houden. Studenten kunnen niet staken, omdat zij niet in dienst zijn van de RUG. Zij mogen zich natuurlijk wel aansluiten bij de protestacties die worden georganiseerd, besluit het CvB van de universiteit.

“Hoewel de bezuinigingsplannen al zijn aangepast, betekenen ze nog steeds dat de kwaliteit van het onderzoek, het onderwijs en de toegankelijkheid voor studenten fors onder druk staan”, stelt het bestuur van de universiteit. “De RUG is stevig geworteld in Noord-Nederland en heeft een belangrijke regiofunctie. Met ons onderwijs en onderzoek werken we aan de ontwikkeling van talent en een betere, duurzame samenleving. De geplande bezuinigingen brengen deze doelen ernstig in gevaar.”

Programma

Tijdens de stakingdag zijn er in de ochtend meerdere actie op verschillende plekken. Bij verschillende faculteiten staan ’s ochtends informatiekraampjes en worden er flyers uitgedeeld. Om 12.30 uur is er een gezamenlijke lunch op de Grote Markt, verzorgd door de FNV. Daarna is op dezelfde plek een kort centraal programma met sprekers namens de vakbonden, medewerkers en studenten. Daarna wordt de Grote Markt deels een ‘stakingsmarkt’, met stands van verschillende groepen op de reguliere warenmarkt.

Rode vierkantjes

De bestuursleden van de universiteit dragen op 18 maart allemaal een ‘rood vierkantje’ als teken van protest en vraagt stakende medewerkers dat ook te doen. Het rode vierkantje is een symbool geworden van protesten onder studenten op universiteiten. Het is meestal een rood, vilten lapje op de borst, vastgepind met een scherp veiligheidsspeldje.

Het symbool werd in 2004 voor het eerst gebruikt bij studentenprotesten in het Canadese Quebec. Het stond, als Franstalige universiteit, symbool voor het Franse gezegde ‘carrément dans le rouge’ (vierkant in het rood). Oftewel: totaal blut.