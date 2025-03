“Voetgangerstrap bij fietsbrug De Hoogte is door bewoners niet naar voren gebracht”

Foto: Evelien Bernabela

Dat er geen voetgangerstrap bij de fietsbrug bij de wijk De Hoogte is gerealiseerd komt omdat er geen vraag naar is geweest vanuit de buurt tijdens participatiemomenten. Dat zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer.

Over ruim een week wordt de nieuwe fietsbrug officieel in gebruik genomen. De fietsroute maakt deel uit van de doorfietsroute van Winsum naar Groningen. De fietsbrug verbindt het fietspad op de Walfridusbrug met de Eikenlaan. Ter hoogte van de spoorbrug, bij de noordelijke ringweg, had de fractie van Partij voor het Noorden graag een voetgangerstrap gezien, waardoor er een mooie verbinding voor voetgangers ontstaat.

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Waarom is de trap niet in de participatie meegenomen?”

Raadslid Evelien Bernabela: “Ik was verheugd dat de fietsbrug er kwam. Ik woon zelf in de buurt, en ik en andere buurtbewoners dachten dat daardoor het ommetje, dat we kunnen lopen, groter wordt. Maar nu blijkt dat deze trap er niet komt. Dat vinden we vervelend. Uit ons onderzoek blijkt dat er geen budget meer is voor een voetgangerstrap. Wij vragen ons af waarom deze trap niet in de participatie is meegenomen.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Als de kosten de pan uit rijzen, dan kun je op een gegeven moment toch niet meer doen?”

Volgens de fractie van GroenLinks er nooit sprake geweest van het aanleggen van een trap. Benni Leemhuis: “Ik heb het raadsvoorstel van indertijd er bij gepakt, en daaruit blijkt dat de voetgangerstrap geen onderdeel was van het oorspronkelijke plan. Deze brug is door de oorlog in Oekraïne, waardoor de grondstofprijzen omhoog schoten, meer gaan kosten. Is de Partij voor het Noorden het niet met mij eens dat er een punt komt waarop je moet stoppen als de kosten te hoog worden?” Bernabela: “Zo denk ik er niet over. Natuurlijk is de brug duurder geworden, maar wat kost zo’n trap? Ik ken die bedragen uiteraard niet, maar gaat het om veel geld als we dit willen? Nu de trap er niet is, sluit je mensen, die aan deze kant wonen, toch af.”

Wethouder Philip Broeksma: “De trap kwam op informatieavonden niet naar voren”

De wethouder is duidelijk in zijn antwoord: “In de vragen stelt de Partij voor het Noorden dat er beperkte participatie zou zijn geweest. Dat is niet waar. Er hebben drie tracés voorgelegen die met de buurt zijn besproken. Ook het voorkeurstracé, waar we op uitgekomen zijn en wat nu gerealiseerd is, is op informatieavonden besproken. De trap waar u naar vraagt kwam op deze avonden niet naar voren. Los van de prijs is het niet onze inzet geweest.”

“Kost 150.000 euro”

Broeksma begrijpt de wens, maar volgens hem is de verbinding niet beslist nodig omdat er andere alternatieven zijn. Zo kun je bijvoorbeeld via de Iepenlaan onder de ringweg door. “Bij de uitgebreide participatie is deze trap niet genoemd. Het is ook niet de inzet geweest om een ommetje te realiseren. Een trap die nu voorgesteld wordt kost ongeveer 50.000 euro. Maar je hebt ook te maken met andere kosten. Het talud moet bijvoorbeeld verbreed worden maar je hebt ook de problematiek met de berenklauw en de Japanse duizendknoop. Dus het had zo op kunnen lopen naar 150.000 euro, voor een project dat financieel al flink duurder werd dan van tevoren gedacht. Ik snap dat het jammer is, maar hier moet u het mee doen.”

De fietsbrug wordt officieel op 7 april geopend.