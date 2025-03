Vlinders krijgen thuis in nieuwe Oosterparkwijk biotoop: “Kennis overdragen”

Foto: Ellen Beck

De Oosterparkwijk is een tweede wijkbiotoop rijker. Volgens duurzaamheidscoördinator Ellen Beck hebben vrijwilligers de afgelopen dagen de handen uit de mouwen gestoken om een leefomgeving in te richten die zich richt op een specifiek dier.

Hoi Ellen! Wat is precies een wijkbiotoop?

“Eenvoudig gezegd is het een grote plantenbak met een specifiek thema. Naar de wens van een bepaald dier richten we een leefomgeving in, zodat dit dier zich er thuis voelt. Vorig jaar hebben we aan de Oliemuldersweg een eerste biotoop ingericht, en nu was het aan dezelfde straat tijd voor de tweede biotoop, waarbij we ons gericht hebben op de vlinder.”

Hoe richt je zo’n biotoop in?

“Dat is vooral hard werken. Met stoeptegels, die eerder uit tuinen gewipt zijn, hebben we een cirkel gebouwd van ongeveer veertig centimeter hoog. Deze bouw je op en metsel je tot een stevig fundament. Vervolgens is het een kwestie om met kruiwagens aarde in de cirkel te storten. Donderdag hebben we de cirkel gebouwd en gevuld, en vrijdag hebben we de planten geplant.”

Foto: Ellen Beck Foto: Ellen Beck

Planten die dus in trek zijn bij de vlinder…

“Klopt. Je hebt het dan bijvoorbeeld over knoopkruid, venkel, beemdooievaarsbek en het vijfdelig kaasjeskruid. Maar ook de brandnetel. Wanneer de vlinder een ei legt, wordt dit een rups. Dus je wilt in je biotoop ook rupsvriendelijke planten. De brandnetel is een goede gastheer voor rupsen. Hoewel veel mensen wel weten dat een brandnetel goed is voor rupsen, komt deze plant niet in veel tuinen voor.”

Wat is jullie doel met deze biotopen?

“We hebben er verschillende doelen mee. Enerzijds is het de natuur een handje helpen. Maar we realiseren ons ook dat deze biotopen slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn. Daarom is het tweede doel veel belangrijker: kennis uitwisselen. We willen met deze biotopen mensen inspireren. En met uitleg willen we kennis overdragen. Als mensen nieuwe planten in hun tuin gaan plaatsen, dat ze dan bij ons kunnen zien wat interessante opties zouden zijn waarmee je de natuur echt een handje kunt helpen.”

Hoe willen jullie deze kennis gaan overdragen?

“In de wijk is er een hele enthousiaste buurttuinclub. Deze mensen vertellen met alle plezier de informatie die je moet weten. Maar wij realiseren ons ook dat je niet altijd iemand beschikbaar hebt die iets kan vertellen. Daarom overwegen we om een podcast op te nemen. Je zou dan een qr-code kunnen scannen bij de biotoop, waarbij je naar de podcast wordt geleid.”

Komt er ook een derde biotoop?

“Dat is wel de bedoeling. Sterker nog: die plannen zijn er al. De derde biotoop moet in het teken komen te staan van de kevers. Dat zijn ontzettend nuttige insecten. Ze ruimen afval op door mest van zoogdieren te begraven en bevorderen zo de terugkeer van voedingsstoffen. Ook spelen ze een grote rol in de humusvorming. Mestkevers behoren tot de insecten die het ernstigst met uitsterving worden bedreigd.”

Zouden deze biotopen ook iets voor andere wijken en dorpen zijn?

“Ik denk het wel. Ik denk dat een biotoop heel educatief kan zijn voor de omgeving. Onze biotopen plaatsen we ook allemaal in de omgeving van ons wijkcentrum, zodat je vanuit hier er makkelijk naar toe kunt lopen. Het is belangrijk om informatie te delen en door te geven. En als je iets kunt zien, dan werkt dat extra versterkend en inspirerend.”